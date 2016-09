100.000 putnika prepoznalo sve prednosti putovanja zelenim autobusima

FOTO: FlixBus

Od kada su 16. 6. krenule prve 4 međunarodne linije iz Zagreba, Splita, Rijeke i Pule, FlixBus je u međunarodnim linijama do sada povezao cijelu Hrvatsku (gotovo 100 hrvatskih gradova) s više od 50 međunarodnih gradova direktno, a razvio je i mrežu domaćih linija povezujući tako međusobno 40ak gradova unutar Hrvatske. Postavljeni su novi standardi putovanja, kupovina karata je pojednostavljena nakon lansiranja mobilne aplikacije na hrvatskom jeziku, a dostupnost korisničke službe 24/7 dio je najviše razine usluge.

Kada je FlixBus krenuo s prvim linijama iz Zagreba, Splita, Rijeke i Pule, zelena mrežazapočela je brzo i održivo širenje. Uz 5 hrvatskih autobusnih partnera iz Slavonije, Dalmacije, Istre, Zagorja i grada Zagreba svi dijelovi Hrvatske povezani su s najvećim poslovnim, kulturnim i zabavnim centrima direktno kao što su München, Beč, Budimpešta, Frankfurt, Milano, Torino, Rim, Ljubljana i druga glavna čvorišta.

Do više od 50 gradova u susjednim državama iz mreže FlixBusa moguće je doputovati direktno, dok se uz samo jedno presjedanje može doći i do najudaljenijih gradova Europe poput Pariza, Amsterdama, Berlina, Bratislave ili Praga. Za one koji su nešto fleksibilniji, uz dva presjedanja mogu stići i do Barcelone ili Londona.

FlixBus je u ovom periodu razvio i mrežu domaćih linija te povezao preko 40 gradova unutar Hrvatske.

"Zaista nas veseli činjanica da smo u ovako kratkom roku uspjeli privući 100.000 putnika, ali i razviti i mrežu domaćih linija, međusobno povezati hrvatske gradove te povećati frekvenciju polazaka. Kao što je mreža domaćih linija uspostavljena unutar Njemačke, Francuske ili Italije gdje također imamo svoja sjedišta, tako nam je cilj uspostaviti i uspješnu zelenu mrežu domaćih linija te postati sinonim za putovanja autobusom diljem Hrvatske.˝ - izjavio je Dean Čebohin, direktor razvoja poslovanja CEE regije.

U ovom trenutku najviše putnika stiže iz inozemstva, ali i sve više putnika iz Hrvatske prepoznaje uslugu i prednosti FlixBusa. FlixBus inozemni putnici ovog su ljeta najviše putovali u Zagreb, Split i Zadar, dok se iz Hrvatske najviše putovalo u smjeru Beča, Münchena i Budimpešte što se povezuje s činjenicom da su navedeni gradovi najveća čvorišta, odnosno tkz. konekcijiski gradovi FlixBus mreže u ovom dijelu Europe.

Do sada je kreirano gotovo 50 novih radnih mjesta uključujući tim iz Zagreba te zaposlene unutar partnera, a s novom sezonom i planovima za razvoj, broj zaposlenih i novih investicija kao i sama mreža linija i veza sa susjednim državama će rasti.

˝Sve prethodne pripreme i istraživanja za ulazak FlixBusa u Hrvatsku i ostatak regije razrađene su do detalja kroz mnoge studije kompletnog tima i podrške iz glavne podružnice FlixBusa. Stoga smo ponosni na brzinu i tijek razvoja poslovanja. Zacrtali smo održivi put i korake do ostvarenja cilja, a to je europski br.1˝ - dodao je Dean Čebohin.