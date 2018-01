Dio ulagača još vjeruje u dionice Agrokora

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako je suditi po burzovnoj trgovini posljednja tri dana, ulagači se više ne obaziru na riječi izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka kako dionice tvrtki iz sastava Agrokora nakon nagodbe neće vrijediti ništa.



A analitičari smatraju kako kupnja tih dionica i nije potpuno nerazuma odluka, kako se na prvi pogled čini.



Nakon što je prije desetak dana predstavljen nacrt Agrokorove nagodbe i nakon što je 22. prosinca ukinuta obustava trgovanja, Agrokorove dionicama proživjele su katastrofu.



Zvijezda se strmoglavila 94 posto, Ledo 60 posto, Jamnica 64 posto, a Belje 43 posto. No, već dan kasnije za tim istim dionicama zavladala je jagma. Zvijezda je, primjerice, skočila 300 posto dok su ostale dionice ipak ostvarile blaže oporavke – Belje je u tri dana uvećalo cijenu za 13 posto, a Ledo za gotovo sedam posto.



Burzovni analitičar Hrvoje Japunčić, direktor tvrtke Decentia Advisory ističe kako je burza mjesto gdje se dio trgovanja odvija i iz špekulativnih razloga.



– Drugi je razlog što ne znači da će prvobitni prijedlog nagodbe na kraju biti i konačni – kaže Japunčić. To je i razlog zašto se netko spreman pozicionirati u dionicama Agrokorovih kompanija, dodaje Japunčić.



Po svemu sudeći, dio ulagača vjerojatno priželjkuje “Parmalatov scenarij” kada su dioničari talijanskog prehrambenog diva posrnulog 2003. ipak uspjeli “izvući” odštetu od pet posto nominalne vrijednosti dionica. Međutim, u Parmalatovom slučaju talijanska je vlada bila svjesna da neće moći ignorirati dioničare. Pitanje je koliko je hrvatska vlada svjesna toga.



Darko Brborović, predsjednik Uprave OTP Investa, ocjenjuje kako neki dionici tržišta kapitala očekuju da će ipak nešto kapitala ostati nakon provedbe nagodbe.



No, za razliku od Japunčića, Brborović smatra da bi završna verzija nagodbe mogla izgledati kao i početna, a stvaranje novog holdinga smatra “bizarnom idejom”.