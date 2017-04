Crobexi u minusu gotovo 2 posto pod pritiskom krize u Agrokoru

Foto: Pixsell / Thinkstock

Na Zagrebačkoj su burzi u srijedu oko podneva Crobex indeksi bili na gubitku gotovo 2 posto, nakon što su dan prije potonuli više od 2 posto, pri čemu su cijene dionica pojedinih kompanija iz sastava Agrokora pale po dvoznamenkastim stopama.

Crobex indeks bio je oko podneva u minusu 1,9 posto, na 1.944 boda, dok je Crobex10 skliznuo 1,8 posto, na 1.133 boda. To su njihove najniže razine od studenoga prošle godine.

Redovni promet dionicama iznosio je do podneva oko 25 milijuna kuna, što je otprilike 10 milijuna više nego jučer u to doba.

Najveći promet, oko 9 milijuna kuna, jutros je ostvaren dionicom Leda, pri čemu joj je cijena potonula gotovo 12 posto, na 4.349 kuna.

Pod pritiskom su i sve ostale dionice kompanija iz sastava Agrokora. Tako je dionica Zvijezde pojeftinila 17 posto, Belja 7,5, Jamnice 7, a Vupika 6 posto.

U utorak navečer glavni direktor za restrukturiranje koncerna Antonio Alvarez III kazao je da je situacija u Agrokoru "vrlo teška i nema jamstva da ćemo uspjeti, ali ćemo dati sve od sebe".

Kazao je i kako je važno vrijeme, a kao prve korake naveo je uspostavu stabilnosti i likvidnosti te potom restrukturiranje.

Od prošlog petka blokirani su računi Agrokora, Belja, Leda, Jamnice, Tiska i PIK Vrbovca, a posljednjih dana i Konzuma te PIK-a Vinkovci.

"U svom kratkom obraćanju, čelnik za restrukturiranje Agrokora poručio je da nema nikakvih jamstava i da je situacija teška te da mu je to dosad najveći izazov. Mislim da je to dovoljno da vidimo kakva je situacija. Slijede nam tjedni s puno neizvjesnosti, ni približno ne znamo kako će sve to završiti, ne samo za Agrokor nego i za dobavljače", kazao je Roman Rinkovec, broker u investicijskom društvu Credos.

Osim dionica kompanija iz sastava Agrokora, u minusu su jutros i izdanja nekih od njegovih najvećih dobavljača. Tako je cijena dionice Podravke pala više od 7 posto, Atlantic grupe oko 4, a Kraša 2,5 posto.

Da se kriza Agrokora prelijeva i na njegove dobavljače ukazuju jutrošnje vijesti o blokadi računa nekoliko kompanija, među ostalim, Francka i AgroFructusa.

Franck je jutros objavio kako su njihove poslovne račune blokirale male banke koje nisu pristupile 'standstill' aranžmanu, ali da stabilizaciju stanja na računu očekuje tijekom dana.

Negativan utjecaj krize u Agrokoru na tržište kapitala vidljiv je i po tome što je od 10 najlikvidnijih dionica tijekom jutra njih sedam na gubitku.

Dvije su dionice na dobitku – PBZ-a i Čakovečkih mlinova – dok cijena povlaštene dionice Adris grupe stagnira na jučerašnjim razinama.

"Otvorena je 'Pandorina kutija'. Slijedi dulje razdoblje neizvjesnosti na burzi", kazao je jutros Roman Rinkovec.