Tržišno vrijede 60 puta više od svih tvrtki na Zagrebačkoj burzi

Apple vrijedi 60 puta više od vrijednosti svih kompanija izlistanih na Zagrebačkoj burzi. Njihova je cijena oko 22 milijarde dolara, a sam Apple u četvrtak je procijenjen na više od 1000 milijardi dolara ili bilijun dolara.

Valja istaknuti da takvu usporedbu, ali i izračun vrijednosti treba uzeti sa zadrškom, jer postoji više načina računanja vrijednosti kompanija, ne nužno samo množenjem cijene dionice s brojem dionica. Ipak, kako je tržišna vrijednost vrlo raširena i jedna od najjednostavnijih mjera tako je i Apple instantno opet postao svjetska senzacija. Dionica mu je u četvrtak skočila na 201,5 dolara čime mu se tržišna vrijednost odrazila prema 1,36 bilijuna dolara. Tako je ujedno postao druga privatna kompanija na svijetu čije je tržišna kapitalizacija premašila magični bilijun, barem u novijoj povijesti.

Čeka se saudijski Aramco

Prije 11 godina prva kompanija na svijetu koja je dosegnula tržišnu kapitalizaciju od bilijun dolara bio je kineski naftni gigant PetroChina (1,1 bilijuna dolara). No, već godinu kasnije vrijednost te kompanije na Šangajskoj burzi ispuhala se na četvrtinu te vrijednosti. Kad se vraća još dalje u povijest, postoje procjene po kojima bi prva kompanija vrijedna bilijun bila Standard Oil Company. No, ako se vratimo još dalje onda ne samo da ima tvrtki čije bi tržišne vrijednosti mogle biti usporedive već i mnogo veće od one koju je dosegao Apple.

Prije tristo godina, procjenjuje se da je stvarna vrijednost velikih monopolista, poput Mississippi Companyja i South Sea Companyja bila 6 i 4 bilijuna dolara. No, rekord, barem teoretski, u tržišnoj vrijednosti drži Dutch East India Company. Procjenjuje se da je prva kompanija koja je svoje dionice izlistala na prvoj burzi na svijetu po današnjim standardima tržišno vrijedila 7,4 bilijuna dolara. Znači, pet i pol puta više od Apple. Postoji još jedna kompanija, koja se često spominje u tom kontekstu, najveća svjetska naftna kompanija Saudi Aramco.

Procjene njene tržišne vrijednosti kreću se sve do 3,5 bilijuna dolara, a najčešće zadržavaju oko dva bilijuna dolara. Usto, procjena tržišne vrijednosti Aramca trenutačno je vrlo aktualna, jer tvrtka želi u 2019. napraviti IPO. Najavljuje se kao globalno najveći IPO u povijesti. Na usporedbi između Applea i Aramca, a posebno kad se usporedi s kompanijama poput Dutch East India Companyja, može se vidjeti i kakvi su biznisi kroz povijest bili najvredniji. Dutch East India Companyja se bavio trgovinom, Aramco se bavi naftom ali želi u nove biznise, dok je Apple prvak informacijske ekonomije.

Kod nas nafta i telekomi

I dok u Hrvatskoj na popisu deset tržišno najvrednijih kompanija dominiraju one u nafti (INA, Janaf), telekomunikacijama (Hrvatski telekom), turizmu (Valamar, Adris, Plava laguna, Maistra...) i trgovini (Atlantic), globalno, a posebno u SAD-u tržišno najvrednije kompanije su sve odreda predstavnici IT-a, odnosno informacijske ekonomije.

Prema zadnjim podacima Yahoo Financea u petak, druga najvrednija kompanija je Amazon (894 milijarde dolara) pa Alphabet (852), Microsoft (826), Facebook (509), Berkshire Hathaway (490), dok je prvi 'neamerikanac' kineski online trgovac Alibaba, vrijedan 469 milijardi dolara.