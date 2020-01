Vrsta gume uz koju će automobil će trošiti manje goriva

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Iako za gume, generalno gledajući, vrijedi pravilo ‘koliko para, toliko muzike’ i kroz ovaj se segment održavanja automobila provlači ideja štednje. Jer, većini vozača novčanik nije neograničeno dubok i prije kupnje valja dobro odvagnuti koji je omjer između uloženog i dobivenog. Ne, ne savjetujemo kupnju što jeftinije gume jer, uz rijetke iznimke, najjeftinije gume u pravilu ne pokazuju dobre performanse. Pod štednjom ovdje mislimo na uštedu goriva kasnijom vožnjom na novoizabranim gumama.



Kako biste uštedjeli, savjetuju iz tvrtke Delticom, odlučite se za gumu koja se prilagođava površini prometnice što rezultira manjom potrošnjom goriva i smanjenjem emisija ugljikova dioksida.



Sve piše na oznakama



Pritom treba pratiti EU naljepnice na gumama. Simbol benzinske pumpe predstavlja otpor pri kotrljanju gume: što je manji, potrebno je manje energije, pa je niža i potrošnja goriva. Ušteda goriva ima ocjenu od A do G, a na bojom označenoj skali A (zeleno) je najviša ocjena uštede goriva, dok je G (crveno) najniža ocjena uštede goriva. Na taj se način potrošače jasno obavještava o energetskoj učinkovitosti te o ekološkoj kompatibilnosti u obliku nižih emisija CO2. Razlika između ocjene A i G može predstavljati i do 7,5 posto manju potrošnju goriva. Do 20% potrošnje goriva odnosi se na otpor kotrljanja guma.



Za zimu valja birati zimske gume koje su napravljene od mješavine koja u zimskim uvjetima ostaje mekana. Ta mekoća, uz duboki utor, omogućava gumi da bolje prijanja na mokru, snježnu ili zaleđenu podlogu.



Ne koristite zimsku gumu u toplijem dijelu godine jer kod visokih temperatura još više omekša i utječe na performanse vozila. Zimska guma tijekom ljeta široko prijanja uz vrući asfalt stvarajući znatno veći otpor nego ljetna guma, što uzrokuje i veću potrošnju goriva. Osim radi uštede, zimske gume birajte radi sigurnosti, jer s adekvatnom gumom i put kočenja je kraći. Nagla kočenja i nagla ubrzavanja, vožnja po oštećenim putevima kao i neoprezna parkiranja mogu znatno skratiti životni vijek guma.



Rok trajanja do 10 godina



Štedjet ćete i pravilnom brigom o gumama jer ako brinete o skladištenju i pravilnom korištenju guma, nema ih potrebe mijenjati prije isteka roka koji su naveli proizvođači. Rokovi su različiti pa su tako neki naveli 10 godina kao optimalno vrijeme za mijenjanje, neki svoje gume ograničavaju na šest godina ili kraće. U svakom slučaju, pravovremenom zamjenom i adekvatnim čuvanjem guma produžit ćete njihov vijek trajanja te ćete vjerojatno i novčano bolje proći nego da ste svake dvije godine kupovali komplet guma koje ste brže potrošili cjelogodišnjom uporabom.