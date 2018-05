Varaždinci uspješno povezali volonterske udruge i građane

Tino Balint, Antonio Martinović i Dean Jakovljević/Žarko Bašić/PIXSELL

Na hackathonu nazvanom Change Code i održanom početkom svibnja u organizaciji tvrtke specijalizirane za napredna informacijsko-komunikacijska rješenja KING ICT, tim studenata s varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike (FOI) pod imenom Do you Even Code? odnio je pobjedu u konkurenciji od 10 timova.

Oni su Tino Balint, Dean Jakovljević, Antonio ...