Udruga Star Wars Hrvatska upriličila premijeru novog filmskog hita

Foto: Facebook

Prošli tjedan obilježile su pretpremijere i premijera dugo očekivanog i prvog samostalnog Star Wars filma naslovljenog Rouge One koje su upriličene u Cineplexxu zagrebačkog City Centra East. Ujedno je u sklopu pretpremijernih aktivnosti organizirano i prateće druženje s članovima udruge Star Wars Hrvatska, ali i posebno iznenađenje u obliku R2 – D2 droida koji se, kako ističu iz udruge, na ovim prostorima pojavljuje prvi put. Što se samog filma tiče, producentski je potpis stavio Lucasfilm, dok je distributer Walt Disney Studios Motion Pictures, a sama radnja filma kronološki je postavljena između Star Wars: Revenge of the Sith iz 2005. godine te Star Wars: A New Hope iz 1977. godine.

"Iznimno smo ponosni na sve naše kostime jer su rađeni ručno i najvjernije su replike filmskih kostima, a posebno na interaktivnog R2-D2-a kojega su izradili članovi udruge i koji je prvi takav droid na prostorima Hrvatske i regije. S obzirom na veliki broj kostima i da je riječ o zatvorenoj projekciji za članove, zadovoljstvo je iznimno. 150 članova je u jednom dahu odgledalo film i redatelja nagradilo gromoglasnim pljeskom po završetku", komentirala je Azra Imširović iz agencije Dekoder zaslužne za organizaciju i promociju događaja povodom prikazivanja Rouge One u Hrvatskoj.

Najavila je i da u prosincu 2017. dolazi novi Star Wars film, Epizoda VIII, dodavši da će navedena epizoda biti zanimljiva zbog dijelova koji su snimani u Dubrovniku, a i dio je originalne priče. "Možemo očekivati ponovo veliku zainteresiranost i svakako ćemo imati premijerni party za koji spremamo nove, dosad neviđene kostime", najavila je Imširović za Poslovni dnevnik.