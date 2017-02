Sve više Zagrepčana i zimi biciklom ide na posao

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Sutra je 5. Međunarodni dan zimske vožnje biciklom na posao, inicijativa prijateljskog natjecanja među gradovima, državama i organizacijama, koja je pokrenuta u Kanadi 2013. godine i uvijek se održava drugi petak u veljači. Zagreb je 2015. i 2016. godine odnio titulu grada pobjednika s najviše zimskih biciklista, odnosno najviše građana koji su se obvezali barem taj dan koristiti bicikl kao prijevozno sredstvo zimi.

Ove godine Zagreb ponovno vodi, dok nas ukupna brojka građana u Hrvatskoj drži na 6. mjestu među državama. U ranim jutarnjim satima, članovi Sindikata biciklista dijelit će biciklistički doručak na dvije lokacije u Zagrebu, a pozivaju udruge, organizacije i pojedince iz drugih gradova da također organiziraju obilježavanje Međunarodnog dana zimske vožnje biciklom na posao i simbolično nagrade svoje bicikliste.

Razlog takvom uspjehu je kampanja koju provodi udruga “Sindikat biciklista” iz Zagreba. “Svake godine pokušavamo pokazati da, unatoč nekvalitetnoj i nesigurnoj biciklističkoj i prometnoj infrastrukturi, ima sve više i više građana koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo.

Broj registriranih zimskih biciklista govori svoje, velika je potreba i krajnje je vrijeme da se počne ulagati u kvalitetnu biciklističku infrastrukturu”, poručuju iz Sindikata biciklista. Iako se Zagreb voli pohvaliti brojem kilometara biciklističkih staza, biciklisti su nezadovoljni kvalitetom i sigurnosti prometne infrastrukture, održavanjem biciklističkih prometnica i postupanjem odgovornih, ponajviše gradonačelnika Bandića, koji se prošle godine pohvalio zagrebačkom pobjedom. Iz Sindikata biciklista objašnjavaju: “Nije nam poznato, naime, koliki je stvarni broj zimskih biciklista u Zagrebu, jer podaci skupog zagrebačkog brojača bicikala u Vukovarskoj ulici nisu dostupni od 2015. godine. Pobjede Zagreba na Međunarodni dan zimske vožnje biciklom ponajprije su rezultat kampanja Sindikata biciklista, koje potiču veliki broj građana na zimsku vožnju.

Taj bi broj svakodnevno bio veći kada bi uvjeti za vožnju biciklom bili bolji: povezani segmenti staza, vidljiva horizontalna signalizacija, staze odvojene od pješaka i bez prepreka, odnosno bez visokih rubnjaka, stupića, parkiranih automobila i terasa kafića.” Iz Sindikata biciklista su, međutim, pohvalili gradonačelnika Bandića što je prošle godine vozio bicikl na putu do posla te ga pozivaju da to učini i ove godine, no ne samo na dan natjecanja nego i kada kamere nisu uključene.

Registrirati se možete još danas i sutra na www.winterbiketowork.org, a zavidne brojke pokazuju i ostali hrvatski gradovi, fakulteti i druge organizacije.