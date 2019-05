Prestanite se žaliti - to vas čini glupljim: Evo što umjesto toga rade uspješni ljudi

Foto: Getty Images

U zraku ste vezani za sićušno sjedalo pored neznanaca na 10.000 metara visine - uz kašnjenja, izgubljenu prtljagu i ostale neugodnosti, piše za CNBC Make It Gary Burnison, izvršni direktor tvrtke Korn Ferry, globalne konzultantske kuće koja pomaže u odabiru i zapošljavanju najboljih kadrova te autor bestsellera "Lose the Resume, Land the Job (Izgubite životopis, sletite na posao)".

U restoranima, posluživanje od strane nekog drugog izvlači najgore iz mnogo ljudi: "Juha je previše hladna." "Jeste li sigurni da je to vegansko jelo?" "Zašto toliko čekamo?".

Međutim, prava septička jama stalnog žaljenja nalazi se na radnom mjestu, gdje šaputanje kraj automata za vodu širi negativnost poput kuge.

Stres zbog negativnosti smanjuje vaš mozak

Studija iz Stanforda iz 1996. sugerira da treba prestati sa žalopojkama. Žaljenje ili čak slušanje žalopojki 30 minuta ili više, može fizički oštetiti mozak.

Istraživači su koristili magnetsku rezonanciju visoke rezolucije (MRI) i pronašli "veze između dugotrajnih stresnih životnih iskustava, dugotrajne izloženosti hormonima nastalim tijekom stresa i smanjenja hipokampusa", napisali su autori studije. (Hipokampus je područje mozga uključeno u stvaranje novih sjećanja i također je povezano s učenjem i emocijama.)

Najgori dio je to što se prosječna osoba žali između 15 do 30 puta dnevno, prema Willu Bowenu, autoru knjige “A Complaint-Free World (Svijet bez prigovora)”.

Nema grintanja na radnom mjestu

Burnison podržava one koji prigovaraju na radnom mjestu - s jednom važnom napomenom: pritužbe moraju biti konstruktivne.

Drugim riječima, ako ne razmatrate važna pitanja - popraćena rješenjem ili dodatnim uvidom - samo cvilite. Evo četiri načina da budete konstruktivni podnositelj prigovora:

1. Zapakirajte svoju pritužbu kao sendvič

"Jao meni" nikada nije naišlo na odobravanje. Ali pozitivnost izvlači najbolje iz onih oko vas.

Sendvič pritužbe počinje s pozitivnom izjavom, nakon čega slijedi prigovor, a zatim se zatvara s drugom pozitivnom izjavom.

Evo primjera: "Čuo sam sjajne stvari o vašoj usluzi i sretan sam što ju mogu isprobati. No, nisam uspio doći do menadžera za hitna rješenja problema s računom. Doista bih želio nastaviti koristiti vaše usluge. Postoji li išta što možete napraviti da mi pomognete?”.

Strukturiranje vaših pritužbi na ovaj način također pomaže slušatelju bolje razumjeti u čemu je problem.

2. Ne žalite se na ono što ste stvorili

Prilikom podnošenja pritužbi ne žalite se na odluku ili situaciju koju ste vi stvorili. Ovladajte time. To je najbrži način da promijenite svoju "karmu" od žrtve okolnosti do dobivanja snage da ih možete promijeniti.

Preuzmite kontrolu i pronađite više od jednog mogućeg rješenja. Početi ćete se kretati u drugom smjeru i udaljiti se od "bespomoćnog i beznadnog" prema "korisnom i sretnijem".

Čak i ako u konačnici nećete naći pravo rješenje, to će vam pomoći u stvaranju pozitivnog zamaha.

3. Uzmite u obzir svoju okolinu

Ako baš trebate izbaciti paru van iz sistema, prvo razmislite o ljudima oko sebe. Nikad ne znate s kim imate posla i tko sve sluša.

Problem s izljevima žalopojki na poslu je da se one obično događaju na nekom tajnom ili “sigurnom” mjestu, poput WC-a.

Svi smo morali nelagodno slušati nekoga tko se žali ili trača, a onda - iznenađenje! - vrata sjedećeg WC-a se otvaraju i izlazi netko neočekivan. (Ako je to vaš šef, morat ćete mu dodatno objašnjavati.)

4. Izbacite "ali ..."

Ništa ne sruši grupnu raspravu brže od riječi "ali".

Kada jedna osoba razmatra ideju, a druga skače u to s “ali”, ono što slijedi je uvijek negativno. I to uvijek dovodi do neslaganja. Da biste poboljšali učinkovitost tima, počnite zamjenjivati ​​"ali" s "i": "To je zanimljiva ideja i možda ćete također razmotriti ..."

Pokušajte i stvarno ćete osjetiti da energija među kolegama u sobi počinje rasti, savjetuje Burnison.