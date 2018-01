Održan seminar vještina komunikacije s kupcima

Foto: PCZ

Poslovni centar znanja organizirao je seminar na kojem su sudjelovali voditelji, direktori i njihovi zaposlenici. Kako je bilo na seminaru dok smo vježbali komunikaciju sa klijentom koji se žali na kvalitetu pružene usluge, možete pogledati u galeriji fotografija.

Saznali smo da je učinkovita komunikacija ključ uspješnog rješavanja prigovora i pritužbi.

Predavačica seminara gđa Snježana Kupres 25 godina radi na izvršnim pozicijama u prodaji te posjeduje bogato internacionalo iskustvo. Planiranjem, pripremom i izvođenjem edukacija i radionica bavi se od 2009. započevši kao akreditirani trener expert Malaysia airlines akademije. Po završetku edukacije iz područja Neuro Lingvističkog Programiranja uz treninge iz prodaje razvija portfelj treninga iz područja osobnog razvoja te podučavanja Neuro Lingvističkog Programiranja. Gđa Kupres je poslovni put posvetila stalnom usavršavanju stručnih i socijalnih kompetencija te prenošenju znanja i iskustava kroz edukacije, predavanje, radionice.

Otkrivamo nekoliko korisnih primjera komunikacije kad se kupac žali na uslugu i reklamira proizvod.

Ako želite ubrzati interakciju sa sugovornikom, koristite upitne fraze. Primjer upitnih fraza:

Ukoliko isporučimo robu do petka, nećete otkazati narudžbu, je l' tako?

Možemo vam poslati zamjenski uređaj, da li je to uredu?

Dogovorili smo da ćete platiti do kraja mjeseca, je l' tako?

Cijena za paket proizvoda je 5.000 EUR, slažete se?

Ako klijent uporno odbija ponuđene opcije, koristite pitanja kojima ćete od njega dobiti rješenje. Primjer pitanja:

Kad biste htjeli da se isporuči?

Kakav proizvod bi vama bio prihvatljiv?

Što predlažete kao rješenje?

Koliko ste spremni platiti za paket usluga?

Novi termin seminara je 13. veljače 2018. godine. Pročitajte više OVDJE

Vezana tema:

Naziv seminara: NLP Komunikacija s ljutim i "teškim" klijentima

Datum održavanja: 7. veljače 2018.

Naziv seminara: Profesionalno upravljanje prigovorima i pritužbama

Datum održavanja: 13. veljače 2018.

Organizator seminara: Poslovni dnevnik/Večernji list

Za dodatne informacije ili organizaciju internog treninga obratite nam se s povjerenjem!

Tel: + 385 1 6326 085

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Popis svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/