Imate klima uređaj? Jednu stvar prije ljeta nikako nemojte zanemariti

Foto: Damir Špehar / Pixsell

Iako ljeto još uvijek nije kalendarski počelo prave vrućune već su stigle. To naravno znači da je vrijeme za rashlađivanje domova pa je korisno znati kako pripremiti svoj klima uređaj za predstojeću sezonu.

Posebno valja istaknuti jednu stvar kad se govori o klima uređajima, a koja se često zanemaruje iako ne bi trebala.

Radi se o održavanju filtera.

Naime, filter klima uređaja treba čistiti jednom svaka tri mjeseca ukoliko klimu koristite umjereno. Ako je pak držite upaljenu cijeli dan važno je da se filteri čiste jednom mjesečno, piše N1.

Ukoliko ovo zanemarujete to će dovesti do slabijeg protoka zraka kroz uređaj. Prljavi filter također može povećati i povećati i potrošnju struje i to do nezanemarivih 15 posto.