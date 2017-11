Britanac prepričao horor ljetovanje u Hrvatskoj: 'Sjedio je u prljavoj odjeći i gledao što radimo'

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Britanski list Telegraph objavio je ispovijesti britanskih turista koji su opisali svoja najgora ljetovanja, a na listi je završila i Hrvatska, odnosno vlasnik jednog apartmana na Braču.

Avantura je počela već prvog jutra kad je goste probudilo nešto što je opisao kao 'miris pečenog luka i pržene koze'.

Njegova 11-godišnja kći rekla je ocu kako misli da netko živi ispod njih. Ispostavilo se da u garaži ispod vile koju su unajmili za svoje ljetovanje živi vlasnik s pet članova svoje obitelji.

'Kad nije kuhao hranu, vlasnik je po cijele dane sjedio u prljavoj odjeći ispred vile i sumnjičavo gledao što radimo', napisao je Peter.

Kuću koju su unajmili zapravo je bila stambeni prostor vlasnika.

'U ormarima je bila njihove odjeće, a naša djeca su u jednoj od ladica pronašli brdo pornografskih časopisa i filmova'.

'Možete uskočiti u more s prozora kuće', pisalo je u brošuri, no Peter je ubrzo shvatio da to baš i nije istina.

Najprije morate izaći iz vile i prijeći prometnu cestu, potom doći do zida luke pune brodova. Možete se i tamo kupati, ali ubrzo smo otkrili da je more na tom predjelu užasno prljavo zbog kanalizacije koja se ispušta.

Moj 14-godišnji sin shvatio je to kada je skočio u more i istog dana razvio ozbiljnu kožnu infekciju zbog čega smo gotovo svaki dan morali posjećivati lokalnog liječnika.

'Na kraju našeg 'odmora', povratak kući nikad nije bio ljepši, zaključio je Britanac.