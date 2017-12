Blagdanski koncerti kao uvod u nezaboravnu božićnu čaroliju

FOTO: Press

Ispred Šporera održat će se pravi retro vikend s nastupom The Janitorsa, DJ Mira Paušića i Ramones Tributea – Take It Dee Dee. Treći vikend prosinca obilježit će dva atraktivna koncerta – u petak u centru Gervais nastupit će Antonio Krištofić i Matea Dujmović s božićnim koncertom „Božić je ljubav“, a sutradan će Royall Hall ugostiti božićni koncert Matije Dedića i Merime Ključo. Još jedan spektakularni svečani božićni koncert, u sasvim drugačijem glazbenom ruhu, održat će se u Centru Gervais u srijedu, 20. prosinca i četvrtak, 21. prosinca u 20 sati, uz gostovanje riječke Opere HNK Ivana pl. Zajca. U svečarskom ruhu, koncert ce započeti uvertirom iz operete "Šišmiš", a zatim će se nizati popularne melodije koje u vrijeme blagdanskoga ozračja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Bogat program božićnog koncerta Opere HNK Ivana pl. Zajca u centru Gervais donosi:

Johann Strauss ml.: Uvertira iz operete ŠIŠMIŠ

Leroy Anderson: CHRISTMAS FESTIVAL

George Bizet: ARLEŽANKA - SUITA BR 2: Minuet / Farandole

Antonín Dvořák: SLAVENSKI PLES br.1, op. 46 - Furiant

Petar Iljič Čajkovski: TREPAK iz baleta „Orašar“

Petar Iljič Čajkovski: VALCER CVIJEĆA iz baleta „Orašar“

Giacomo Puccini: INTERMEZZO iz opere „Manon Lescaut“

Aram Iljič Khachaturian: VALCER iz suite „Maskerada“

Johann Strauss ml: TIK-TAK POLKA op. 214

Johann Strauss ml: NA LIJEPOM PLAVOM DUNAVU

Uzbudljivije trenutke adventskog programa pružit će i posljednja dva vikenda u prosincu – jedan posvećen proslavi Božića, a drugi dočeku Nove godine, uz obilje iznenađenja, dobre glazbe, zabave i gastro doživljaja.