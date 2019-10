Amerikanka napušta Hrvatsku: 'Neučinkovitost i birokracija te ljudi koji nemaju motiva za napredovanjem u poslu'

Foto: Facebook screenshot

Kaleigh Hendershot, Amerikanka koja je posljednju godinu na svom gledanom YouTube kanalu "This Croatian Life" govorila o svom životu u Hrvatskoj, i razlikama u mentalitetu između Amerikanaca i Hrvata, odlučila se na pomalo neočekivan potez. Kako je objasnila na YouTubeu, vraća se u Ameriku, a za početak će živjeti u Seattleu s prijateljicom. Suprug Dominik zasad ostaje u Hrvatskoj, no pokušat će uskoro i njega dovesti u Ameriku.



- Moj odnos s Hrvatskom je poput ljubavne veze. Na početku je sve divno i krasno, a onda shvaćate koliko je razlika između vas. Upoznala sam divne ljude, vidjela stvari koje su me oduševile, no puno je tu onoga što mi se nije svidjelo. Znate tu situaciju kad vas veza počne gušiti, pa nazadujete umjesto da napredujete - kazala je Kaleigh u videu, najavivši kako u SAD leti 22. listopada.

Youtuberica je za Večernji.hr objasnila i što joj se to nije svidjelo.



- Govorila sam često o razlikama između Hrvata i Amerikanaca, no ono što me posebno smeta je što u Hrvatskoj ljudi konstantno izražavaju mišljenje o stvarima koje ih se ne bi trebale ticati. Zako sam često mogla čuti kako mi se govori zašto nešto jedem ili što sam obukla. Toga u Americi nema, tamo puštamo ljude da budu ono što žele biti. Više se nisam osjećala kao da sam to ja - kazala nam je Kayleigh dodajući kako su je upravo najviše zasmetali nepristojni ljudi. Kazala je i kako se ljudi kod nas većinom ne znaju ponašati u prometu, a često i krivo parkiraju.



- Onda je tu i neučinkovitost i birokracija, te ljudi koji nemaju motiva za napredovanjem u poslu. Čudno mi je i kako se dugo čeka u trgovinama, zato jer su ljudi neobzirni prema drugima, pa često stanu s kolicima punim namirnica za traku namijenjenu brzoj kupnji. Općenito, bojim se da su Hrvati nepovjerljivi prema strancima i svemu što je drukčije od njih. Često su mi se smijali ako bih jela hranu na koju nisu navikli, ili je pripremala na drukčiji način - istaknula je Kaleigh dodavši da nije sve tako crno. Ono što joj sviđa jest da Hrvati podržavaju obiteljske vrijednosti i da im je kod nas puno sigurnije nego u Americi.



- Tko zna, možda se i vratim, no zasad trebam odmora - kazala je Kayleigh.