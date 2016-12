“Ako samo promatraš, kao da zlostavljaš” proglašen najboljim billboard plakatom

Arhivska fotografija: Pixsell

Plakat s porukom ”Ako samo promatraš, kao da zlostavljaš“, koji potpisuje agencija Señor, a izrađen je za Hrabri telefon, na izboru najbolje dizajniranih plakata OUTWARD proglašen je najboljim u dvije kategorije: uz prvu nagradu publike, dobio je i prvu nagradu stručnog žirija u kategoriji billboard plakata, objavljeno je u četvrtak, 1. prosinca, na svečanoj dodjeli nagrada u punoj dvorani Muzi

ke akademije u Zagrebu. Izbor najbolje dizajniranih plakata inicirala je još prije 16 godina agencija Outdoor akzent, jedan od najvećih nacionalnih pružatelja usluga vanjskog oglašavanja u Hrvatskoj, koja ove godine obilježava 20 godina poslovanja.

Prema riječima Gabriele Klarić, direktorice tvrtke, u vrijeme kada je nagrada inicirana, cilj je bio poticanje izvrsnosti i kreativnosti u vanjskom oglašavanju, a prva nagrada koju su istom plakatu dodijelili žiri i publika, najbolja je potvrda da je OUTWARD postigao cilj. U konkurenciji za nagrade bila su 52 plakata koji su krasili vanjske službene plakatne površine diljem Hrvatske, u razdoblju od siječnja 2014. do rujna 2016. godine.

- Žiri je ove godine imao vrlo zanimljiv zadatak, zbog načina na koji su plakati nekih agencija uklopljeni u cjelokupnu kampanju, tako da više nije riječ samo o jednom plakatu, nego je on povezan i s digitalnim medijima, što pokazuje kako billboard može biti odlična osnova za cjelovitu priču koja omogućuje i komunikaciju s korisnicima. Pokazalo se i da plakati mogu vrlo uspješno angažirati mladu populaciju. Posebno su zanimljivi i plakati koji koriste specifične medije da bi se dodatno privukla pažnja - istaknula je dizajnerica Izvorka Jurić, predsjednica žirija na 16. OUTWARDU. Jedan od primjera za to je nagrađeni plakat iz kampanje ”Ako samo promatraš, kao da zlostavljaš“ kojom se željelo upozoriti na to da ne smijemo šutjeti ako primijetimo zlostavljanje, a koji je imao ugrađen senzor za pokret te se pred svakim prolaznikom upalila rasvjeta plakata. Većina prolaznika je zastala i dobro promotrila poruku.

- Jako smo sretni zbog nagrade i znamo da je važan broj klikova i glasova koje je naš plakat dobio. No, ako je i jedna jedina osoba vidjela plakat i zbog njega odlučila nešto poduzeti protiv zlostavljanja, tada smo zaista postigli cilj - kazala je Anamaria Vujić, programska koordinatorica Hrabrog telefona.

Drugo mjesto po mišljenju žirija osvojio je billboard „Tanki japanski tableti“, koji također potpisuje agencija Señor, a naru

itelj je bila Toshiba. Tre

e je mjesto pripalo billboard plakatu „McDonald's Hrvatska - 20 godina“ koji potpisuje agencija INNOVO DDB d.o.o. Direktorica marketinga u McDonald'su, Ivana Šapina, iskreno je kazala kako nagrađeni oglas nije bio i njen prvi izbor, ali da se povjerenje u agenciju se na kraju višestruko isplatilo.

Plakat „Sjaj u tami – HEP“, koji potpisuje agencija McCann Zagreb / Fahrenheit, proglašen je najboljim u kategoriji megaboarda. Direktorica sektora za tržišnu i marketinšku strategiju HEP-a, Vlatka Kamenić Jagodić, istaknula je kako je HEP zadovoljan jer je postigao cilj. - Željeli smo pokazati prednosti HEP-a te naglasiti činjenicu da su naši djelatnici uvijek na terenu za naše korisnike - kazala je.

Najbolji među citylight plakatima je onaj iz kampanje Istarskog narodnog kazališta pod nazivom „Kazalište za kasnije“, agencije Studio Sonda. Ravnateljica kazališta, Gordana Jeromela Kaić, istaknula je kako je nagradu dobio plakat koji je ujedno i poruka koja putem pametnog telefona stiže na zaslon.

- Htjeli smo privući gledatelje, ali i omogućiti poklanjanje kupljenih ulaznica na jedan interesantan način. Došli smo do toga da unuci svojim bakama kupuju kartu za kazalište ili cijeli razred svojim profesorima i prezadovoljni smo jer smo kampanjom povećali prodaju - kazala je ravnateljica, zahvalivši agenciji.

U kategoriji 'Najbolja iskoristivost outdoor medija' nagradu je dobio projekt „Reci to glasno“ koju potpisuje agencija Señor, a naručitelj je Outdoor akzent. Tim projektom je Outdoor akzent obilježio 20 godina poslovanja, s ciljem da pokaže kako plakati mogu biti odlična osnova za interaktivnu multimedijsku kampanju.

Projekt se odvijao u tri faze, počev od toga da su ljudi putem interneta mogli predlagati poruke za plakate i glasati za njih. Potom je 150 tako osmišljenih poruka završilo na plakatima diljem Hrvatske. U samo tri tjedna kampanje stranica recitoglasno.com imala je preko 300.000 jedinstvenih posjeta iz više od 140 zemalja svijeta, kreirano je više od 10.000 plakata, kojima su glasa

i dodijelili gotovo milijun glasova, uz nevjerojatnih 7,2 milijuna klikova. U ime Outdoor akzenta na nagradi je zahvalio direktor prodaje Krešimir Brlić, zahvalivši i agenciji Señor na odličnoj ideji i realizaciji.

Medijski pokrovitelji 16. Outwarda su Večernji list, T portal, 24 sata i Poslovni dnevnik, a Vector design print sponzor je dodjele nagrada. Svojim je nastupom večer razvedrila grupa Detour.