5 jednostavnih navika koje mogu produžiti život barem 10 godina

Foto: Getty Images

Podsjetimo, u Hrvatskoj je, prema podacima Svjetske banke (2016.), očekivano trajanje života još niže nego u SAD-u, 78,2 godine.

Najnoviji podaci otkrivaju da ljudi u SAD-u mogu očekivati ​​da će u prosjeku živjeti 78,7 godina. To Amerikance stavlja ispod prosječnog očekivanog životnog vijeka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) od 80,3 godine. (OECD uključuje grupu razvijenih zemalja kao što su Kanada, Njemačka, Meksiko, Japan i Francuska).

John Hall, suosnivač aplikacije za upravljanje vremenom i agencije za sadržajni marketing Influence & Co., za CNBC je opisao studiju iz 2018. Sveučilišta Harvard (T.H. Škola za javno zdravlje Chan) koja je zaključila kako pet navika mogu produžiti život osobe za desetljeće ili čak više.

U istraživanju su proučeni podaci prikupljeni u 34 godine od 78.000 žena i podaci prikupljeni u 27 godina od oko 44.000 muškaraca.

Rezultati su pokazali korelaciju između zdravog ponašanja i kardiovaskularnih problema: žene i muškarci koji su održavali najzdraviji način života imali su 82% manju vjerojatnost da će umrijeti od kardiovaskularnih bolesti i 65% manje vjerojatnosti da će umrijeti od raka - u usporedbi s onima s najmanje zdravim načinom života.

Studija je sugerirala da bi održavanje ovih pet navika moglo znatno produžiti život:

1. Zdravo se hranite

To nije tako lako kao što zvuči, pogotovo kada žonglirate između poslovnih, obiteljskih i društvenih obaveza. Može biti primamljivo i pojesti zalogaj brze hrane u pauzi za ručak ili naručiti jelo tijekom kasnih večeri u uredu.

Međutim, nedavno istraživanje objavljeno u britanskom časopisu The Lancet pokazalo je da loša prehrana vodi do jednog od pet smrtnih slučajeva. Također može dovesti do problema poput visokog krvnog tlaka i dijabetesa. Dobra prehrana, prema istraživačima, sadrži minimalno obrađenu, cjelovitu hranu i žitarice, povrće, voće, orašaste plodove i sve prirodne izvore proteina (tj. ribu i mahunarke).

Ako ozbiljno razmišljate o promjeni prehrambenih navika, može vam pomoći savjetovanje s nutricionistom. Za inspiraciju, dijeta Richarda Bransona nije loša: Osnivač Virgin grupe jede musle i voćnu salatu za doručak svaki dan.

2. Svakodnevno vježbajte

Neophodno je odvojiti vrijeme za vježbanje. Čak i najuspješniji poslovni lideri na svijetu, kao što su Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg i Bill Gates, tjelesnu aktivnost drže svakodnevnim prioritetom.

Studija Nacionalnog instituta za rak (NCI) pokazala je da samo male količine dnevnih vježbi mogu produžiti životni vijek za čak 4,5 godine. Glavna ideja je da se izbjegne neaktivnost, što može biti problem za one koji imaju radne stolove. Nekoliko rješenja: Nabavite stol za stajanje, idite na sastanke u šetnju ili vježbajte 30 minuta u teretani prije ili poslije posla.

"Pokazalo se da tjelesna aktivnost pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine, održavanju zdravih kostiju, mišića i zglobova, potiče psihološku dobrobit i smanjuje rizik od određenih bolesti, uključujući i neke vrste raka", navodi NCI.

3. Održavajte zdravu težinu

Prema studiji, "kontrola težine značajno je smanjila rizik od šećerne bolesti, kardiovaskularnih bolesti i raka dojke".

"Zdrava" težina varira od osobe do osobe, ali Nacionalni institut za srce, pluća i krv (NHLBI) pokazuje da se indeks tjelesne mase (BMI) između 18,5 i 24,9 smatra zdravim. (Izračunajte svoj BMI ovdje.)

Neka bude važno da se često vagate - ne na opsesivan način, naravno. Studija objavljena u časopisu International Journal of Obesity pokazala je da je vjerojatnije da će oni koji su rjeđe pratili svoju težinu dobiti na težini. Počnite gledati na vagu kao alat za ostanak u zdravom rasponu.

4. Ograničite unos alkohola

Teško je izbjeći alkohol koji se pojavljuje na proslavama, konferencijama, društvenim događanjima i mnogim ostalim mjestima. Neki se čak oslanjaju na alkohol kao stimulans u društvenim okruženjima. Ali postoje mnogi njegovi nedostaci. Za početak, može povećati vaš struk i povećati rizik od nekoliko vrsta raka (tj. dojke, debelog crijeva, jednjaka).

Publikacija američke vlade "Dijetalne smjernice" definira "umjereno pijenje" kao jedno piće na dan za žene i dva za muškarce. (Napomena: Jedan ekvivalent alkoholnog pića definiran je da sadrži 14 grama čistog alkohola.)

Izbjegavanje alkohola u potpunosti stavlja vas u dobro društvo; Warren Buffett, 88-godišnji milijarder, poznat je kao apstinent.

5. Ne pušite

Prošla su desetljeća otkako je duhanska industrija počela gubiti naklonost američke javnosti. Budući da su zdravstveni rizici pušenja postali sve očitiji, povećalo se i upozoravanje ljudi na opasne nuspojave.

To ne znači da će biti lako izbaciti naviku, ali vaše tijelo će vam dugoročno zahvaliti. Bivši američki predsjednik Barack Obama bio je uspješan vođa koji je prestao pušiti pomoću gume za žvakanje Nicorette. Odustao je od te navike dok je još bio na dužnosti, ustvrdivši da je "tobacco free" 2017. godine.