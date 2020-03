Zašto Rusija, koja broji 146 milijuna stanovnika, ima manje slučajeva koronavirusa nego Luksemburg?

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je, kako prenosi CNN, da je ovog tjedna njegova zemlja uspjela zaustaviti masovno širenje koronavirusa i da je situacija “pod nadzorom”, zahvaljujući preventivnim i agresivnim mjerama.

Ima li Rusija pod nadzorom koronavirus? Prema informacijama koje su objavili ruski dužnosnici, čini se da je Putinova strategija uspjela. Broj potvrđenih slučajeva oboljelih koronavirusa u Rusiji je iznenađujuće je malen, unatoč tome što Rusija dijeli dugu granicu s Kinom, a svoj je prvi slučaj zabilježila još u siječnju.

Iako se broj oboljelih povećava, u ovom je trenutku, u zemlji koja ima 146 milijuna stanovnika, zaraženo samo 253 osoba. Dakle, Rusija ima manje potvrđenih slučajeva od Luksemburga koji ima samo 628.000 stanovnika, a prema CIA World Factbook-a, do subote je u toj zemlji zabilježeno 670 slučajeva koronavirusa s osam smrtnih slučajeva.

Ruske mjere ranog reagiranja, poput zatvaranja granice duge 2600 kilometara s Kinom već 30. siječnja i uspostave karantenskih zona, kažu neki stručnjaci, možda su pridonijele odgađanju potpunog izbijanja epidemije.

Rani početak testiranja

Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u Rusiji dr. Melita Vujnović, izjavila je za CNN da je Rusija testiranja na COVID 19 započela doslovno krajem siječnja. Istaknula je da je Rusija pored testiranja poduzela i širi niz mjera.

– Ispitivanje i identifikacija slučajeva, pronalaženje kontakata, izolacija, sve su to mjere koje Svjetska zdravstvena organizacija predlaže i preporučuje, i sve su bile na mjestu. Socijalna distanca je druga komponenta koja je također započela relativno rano, rekla je dr. Vujnović.

“Rospotrebnadzor”, ruski državni nadzornik potrošnje, rekao je da je ukupno obavljeno više od 156.000 testova na koronavirus. Za usporedbu, prema podacima CDC-a, SAD su tek u ožujku pocčele provoditi masovnija testiranja, dok Rusija kaže da je masovno testirala od početka veljače, uključujući zračne luke, usredotočujući se na putnike iz Irana, Kine i Južne Koreje.

To ne znači da nije bilo rupa u ruskoj obrani od korone. Rusija, primjerice, nije započela s testiranjem onih koji dolaze iz Italije ili drugih teško pogođenih zemalja EU, već je kontrolu prema građanima iz EU ograničila na mjerenje temperature i uvođenje dvotjedne karantene. Prema podacima zdravstvenih službeni, većina slučajeva koronavirusa zabilježenih u Rusiji stigla je iz Italije.

Nepovjerenje među stanovništvom

Ipak, Rusija se bori sa širokim javnim skepticizmom, nasljeđem svoje sovjetske prošlosti. Na društvenim medijima Rusi su pokrenuli pitanja koja se odnose na loše ocjene transparentnosti u zemlji, poput prikrivanja informacija oko nuklearne katastrofe u Černobilu 1986. godine te odgovora zemlje na epidemiju HIV / AIDS-a u osamdesetim godinama prošlog stoljeća.

Vlasti su brzo krenule u obračun s onim što smatraju dezinformacijama. Početkom ožujka, Federalna služba sigurnosti i internetski nadzornik pokušali su ukloniti viralni post u kojem se tvrdi da je stvarni broj slučajeva koronavirusa iznosio 20 000 i da ga je ruska vlada prikrivala. Korisnicima Facebooka i Instagrama u Rusiji tada su se počela prikazivati upozorenja o podizanju svjesnosti o koronavirusu koja su povezana sa službenom web stranicom Rospotrebnadzor-a.

Skepticizam su potaknule i vijesti o nedostatku zaštitne opreme, a neki su stručnjaci postavili sumnju u pouzdanost ruskog sustava testiranja na koronavirus, koji ovisi o samo jednom laboratoriju. U izvještaj PCR.News-a, medija za medicinare i zdravstvene radnike, istaknuto je da jedini odobreni sustav za testiranje na koronavirus koji proizvodi Vector u Novosibirsku, ima nižu osjetljivost od ostalih testova na viruse, što izaziva zabrinutost zbog lažnih negativa.

David Berov, prvi potvrđeni pacijent s koronavirusom u Moskvi, napisao je na Instagramu da je njegov drugi test pokazao negativan rezultat, dok je u prvom i trećem testu bio pozitivan na koronavirus.

Virus je potvrđen u mom trećem testu. Nije se vidio u mojoj krvi, već u mojoj slini. Kako su mi rekli, jedva su ga vidjeli, pa su zato sumnjali u to dugo, napisao je Berov 5. ožujka.

Vector nije odgovorio na njegov zahtjev za komentar. Ruski ogranak WHO-a, međutim, izjavio je za CNN da je dobio specifikacije za Vector test setove i da je laboratorij stavljen na popis odobrenih institucija koje se koriste za potvrdu koronavirusa.

Optužbe za prikrivanje koje Kremlj i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pobijaju

Anastasia Vasilyeva, liječnica ruskog oporbenjaka Alekseja Navalnyja i voditeljica sindikata Saveza liječnika, objavila je niz videozapisa u kojima tvrdi da vlasti prikrivaju stvarne brojeve koronavirusa koristeći pneumoniju i akutnu respiratornu infekciju kao dijagnozu.

– Vidite da su rekli kako je prvi pacijent s koronavirusom umro od tromboze. To je očito, nitko ne umire od samog koronavirusa. Oni umiru od komplikacija, tako da je time vrlo lako manipulirati, rekla je Vasilyeva za CNN.

Moskovski zdravstveni dužnosnici negirali su optužbe i rekli da testiraju pacijente s upalom pluća na koronavirus. Dr. Vujnović je također bila skeptična prema tvrdnjama dr. Vasilyeve.

– Ne vjerujem da se bilo što skriva, jer bi se to otkrilo u izvješćima, ali to ne znači da možda nećemo vidjeti porast broja slučajeva u sljedećem razdoblju, jer smo to vidjeli u mnogim zemljama, komentirala je dr. Vujnović.

Putin se također izrazio zabrinutost zbog statistika, rekavši kako vlada ne prikriva brojke, ali da možda nema cjelovitu sliku.

– Vlasti možda ne posjeduju potpune informacije, jer ljudi ponekad to ne prijavljuju, sami ne znaju da su bolesni, a latentno je razdoblje vrlo dugo, rekao je Putin u televizijskom obraćanju javnosti i dodao da su sve informacije koje izdaje Ministarstvo zdravlja objektivne.

Prošli je tjedan broj oboljelih u Rusiji porastao, svaki dan u zemlji je bilo 30 do 50 novih slučajeva, a ova uzlazna putanja će se u idućem razdoblju nastaviti jer Rusija širi svoje testiranje. Ipak, lokalni predstavnik za WHO kaže da Rusija i dalje radi relativno dobro, budući da prati slučajeve s epidemiološkim vezama na putovanja ili obiteljski prijenos. U subotu ujutro Rospotrebnadzor je objavio brojku koja je možda više zabrinjavajuća od broja potvrđenih slučajeva – 36.540 osoba prati se zbog moguće sumnje na koronavirus.

U međuvremenu, vlada je započela s uvođenjem još strožijih mjera, otkazivanjem javnih događaja i zatvaranjem ruskih granica, uz neke iznimke. Ali uobičajena Putinova politika se nastavlja. Ruski je predsjednik je potpisao uredbu o zakazivanju nacionalnog referenduma 22. travnja, o ustavnim amandmanima zbog kojeg bi mogao ostati na vlasti do 2036. Vlasti su se zaklele da će pratiti razvoj epidemije koronavirusa u zemlji, ali do sada nisu promijenile datum održavanja referenduma.