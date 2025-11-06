Kreće novi niskopodni Končarov vlak: U prometu će ih biti ukupno 70, vrijedni su 360 milijuna eura

Dizel-motorni vlak proizvela je tvrtka KONČAR – Električna vozila, postiže brzinu od 120 km/h, a ima kapacitet od 167 sjedećih mjesta.

Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek sudjelovat će na puštanju u promet novog dizel-motornog vlaka koje će se održati u petak, 7. studenoga 2025. godine u Varaždinu. Uz državnoj tajnika Tušeka, na događanju će sudjelovati i predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić, član Uprave KONČAR – Elektroindustrije Ivan Paić te župani Varaždinske i Međimurske županije, gradonačelnica Čakovca i gradonačelnici Varaždina i Novog Marofa.

Puštanje u promet novog vlaka obilježit će se promotivnom vožnjom na relaciji Varaždin – Čakovec – Varaždin, koja će krenuti u 10.50 sati iz kolodvora Varaždin, dok je povratak previđen u 11.21 sati.

Dizel-motorni vlak proizvela je tvrtka KONČAR – Električna vozila, postiže brzinu od 120 km/h, a ima kapacitet od 167 sjedećih mjesta. Opremljen je rampama za ulazak i izlazak osoba u invalidskim kolicima, prostorom za bicikle, a kompletan putnički prostor je pod videonadzorom. Uz vizualne i audionajave kolodvora i stajališta, putnicima u vlaku omogućen je besplatan pristup internetu (WiFi).

Nakon puštanja u promet novoga dizel-motornog vlaka, u prometu će biti 70 novih niskopodnih vlakova ukupne vrijednosti 360 milijuna eura.