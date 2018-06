Zdravko Marić u Londonu izdao obveznice za 750 milijuna eura uz rekordno niske kamate

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković kazao je u četvrtak kako je uspješno izdanje euro obveznica još jedan pokazatelj povjerenja investitora u Hrvatsku, a da će se tim izdanjem u deset godina uštedjeti 250 milijuna eura.

Ministarstvo financija u srijedu je izdalo euro obveznicu na međunarodnom tržištu kapitala u ukupnom iznosu od 750 milijuna eura, s dospijećem za 10 godina, 2028. godine. Godišnja kuponska kamata iznosi 2,7, a ostvareni prinos 2,89 posto.

„Riječ je o jako dobroj transakciji, čime se refinancira postojeća obveza koja dospijeva u srpnju. S ovakvim aranžmanom, vidjevši koliko je povoljnija i ova kamatna stopa i prinos, Hrvatska će godišnje uštedjeti 180 milijuna kuna. Dakle na deset godina, to je 250 milijuna eura. To je jako veliki iznos i jako dobar posao”, kazao je Plenković na početku sjednice Vlade.

Istaknuo je i da je interes investitora za to izdanje obveznice bio velik.

„To je još jedan dobar pokazatelj povjerenja u Hrvatsku, u naš dvije i više godina uložen napor da se fiskalno konsolidiramo, i da pozitivni rezultati koje imamo dovode i do ovako sniženih kamatnih stopa”, kazao je Plenković.

Istaknuo je da bi kamate bile i niže da je Hrvatska u eurozoni.

„Dakle, za one koji imaju dilema o tome da li treba ili ne treba biti u eurozoni, mislim da je to najbolji indikator što bismo trebali učiniti i kojim putem ići, i to što prije”, poručio je premijer.

Istaknuo je i da je izrazito dobro što će se novim izdanjem obveznica postići veliki uštede

„Vjerujem da će u konačnici svi ovi pozitivni aspekti na makroekonomskom planu i kretanja dovesti do povećanja našeg kreditnog rejtinga, onoga što želimo - Hrvatsku u investicijskom kreditnom rejtingu”, zaključio je Plenković.

U posljednje vrijeme tri vodeće svjetske rejting agencije postupno povećavaju izglede i rejting Hrvatske, pa sada S&P i Fitch drže hrvatski rejting jedan stupanj ispod investicijske razine, a Moody's dva stupnja ispod. Pritom sve tri agencije izglede drže stabilnima.