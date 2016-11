Već do kraja godine dolar bi se mogao izjednačiti s eurom

U utorak je za jedan euro trebalo dati 1,07 dolara/REUTERS

Iako je sve izglednije da će se dolar po vrijednosti izjednačiti s eurom, na toj se razini ne bi trebao dugo zadržati zbog podcijenjenosti eura u tom slučaju.

Prema podacima Bloomberga, trgovci valutama trenutno smatraju kako postoji 45 posto šansi da se tečaj dolara prema euru spusti na jedan dolar do kraja iduće godine. Drugim riječima, šanse za paritet trenutno su dvostruko veće nego prije izbora za američkog predsjednika. Naime, tržište sada računa na obećanja sljedećeg predsjednika Donalda Trumpa da će sniziti poreze i ojačati potrošnju. To bi trebalo ojačati gospodarski rast, a to bi u konačnici dovelo do bržeg podizanja kamatnih stopa središnje banke (Fed).

95američkih centi za jedan euro trebat će možda dati već do kraja iduće godine

George Saravelos, analitičar u Deutsche Bank - četvrtom najvećem trgovcu valutama na svijetu - predviđa da će tečaj pasti na 1,05 dolara do kraja ove godine, a do kraja iduće godine na 95 centi. Time bi euro bio najslabiji prema dolaru od 2002. godine. Josip Kokanović, analitičar Admiral Marketsa, za Poslovni dnevnik kaže kako je posljednjih dana scenarij izjednačavanja dolara i eura ponovno postao mnogo izgledniji. "Tečaj valute najčešće odražava gospodarsku situaciju. Budući je gospodarska situacija u SAD-u posljednjih godina osjetno bolja nego u Europi, bilo bi logično očekivati jačanje dolara i slabljenje eura. Ali zbog višestrukih Fedovih odgoda podizanja kamatnih stopa, do toga nije došlo", kaže Kokanović.

Sada je većina investitora uvjerena da će do idućeg podizanja doći idući mjesec. "Moguće je da će nakon trenutnog vala jačanja dolar ojačati dodatnih nekoliko posto u idućim mjesecima i po vrijednosti se izjednačiti s eurom. No, ukoliko do toga dođe, ne treba očekivati da će se ta razina dugo zadržati jer bi tada euro bio značajno podcijenjen, te bi bi mu špekulanti i investitori vjerojatno brzo podigli vrijednost", smatra Kokanović.