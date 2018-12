Sve više ekonomskih pokazatelja ukazuje na dolazak krize: "Križ smrti" samo je jedna od njih

Foto: Getty images

Nakon gotovo cijelog desetljeća ekonomskog rasta, sve više je znakova da bi u SAD-u uskoro moglo doći do nove recesije, a kad Amerika kihne, prehladi se cijeli svijet. Zbog toga je i za investitore u nekretnine, dionice, investicijske fondove pa čak i štediše u hrvatskim bankama vrlo važno znati kada bi mogla početi iduća recesija. Postoji više ranih znakova koji su u prošlosti uspješno ukazali na krizu, a neki od njih su navedeni u nastavku.

Križ smrti

Križ smrti je indikator koji spada u tehničku analizu, a koji je popularan među velikim investitorima na financijskim tržištima. Radi se o situaciji u kojoj 50 dnevni pomični prosjek na grafikonu cijene pojedinog instrumenta padne ispod 200 dnevnog pomičnog prosjeka, a zastrašujući naziv je nastao zbog toga što takva situacija često prethodi velikom padu. Nedavno se križ smrti dogodio na SP500 indeksu, a posljednja tri puta se to dogodilo 2001., 2008. i 2016. godine. Nakon križa smrti 2001. došlo je do pucanja Dot Com balon, 2008. godine se dogodio najveći pad za vrijeme financijske krize, dok se 2016. nije dogodilo praktički ništa (indikator nije 100% pouzdan kao niti jedan drugi). No nedavno je ponovno došlo do križa smrti i mnogi ga investitori smatraju vrijednim pažnje zbog uspješnog predviđanja pada 2001. i 2008. godine.

Inverzija krivulje prinosa

U posljednjih sedam puta kada su kratkoročne kamatne stope na američke obveznice postale više od dugoročnih, svaki put je došlo do recesije u roku od godinu ili dvije. Naime, to je znak da su investitori izgubili povjerenje u kratkoročni gospodarski rast. Iako do inverzije krivulje prinosa između dvogodišnjih i desetogodišnjih američkih obveznica još uvijek nije došlo, razlika je pala na samo 0,16% i sudeći po dosadašnjem trendu, do inverzije će doći u roku par mjeseci.

Promjena u retorici FED-a

Nakon što je sredinom godine Jerome Powell, čelnik američke centralne banke, izjavljivao da su kamatne stope u toj zemlji daleko ispod neutralnih, u posljednjih nekoliko javnih nastupa se predomislio. Sada govori da su kamatne stope samo za nijansu ispod neutralnih, iz čega se može zaključiti da ih više neće značajno podizati, a usporavanje i prestanak podizanja kamatnih stopa je znak da su čak i centralne banke (koje su tradicionalno vrlo spore u svojim reakcijama) svjesne da situacija u gospodarstvu nije bajna.

Pad cijene nafte

U posljednja dva mjeseca cijena nafte je pala preko 30%. Pad cijene crnog zlata može značiti da proizvođači iz bušotina crpe prevelike količine ili da je potražnja počela posustajati, stoga se stvaraju prevelike zalihe. Budući da potražnja za energijom ima visoku pozitivnu korelaciju s ekonomskom aktivnošću, pad cijene crnog zlata također može ukazivati da gospodarska situacija na globalnoj razini više nije bajna.

Stopa nezaposlenosti

Kada je u pitanju stopa nezaposlenosti u SAD-u, situacija je idealna. Trenutno iznosi 3,7%, što je najniža razina još od 1969. godine, no upravo je u tome problem. Naime, većina ekonomista smatra da se radi o prirodnoj stopi nezaposlenosti, za koju nije realno da se može dodatno spustiti.

2007. godine je počela rasti nakon što je prije toga pala na 4,4%, a 2000. tek nakon što je dosegnula 3,9%. U obje situacije je iduće godine došlo do krize, a u krizama pada vrijednost dionica i dioničkih investicijskih fondova. Također dolazi do pada kamatnih stopa na oročenu štednju i do velikog pada cijene nafte dok cijena zlata i obveznica razvijenih zemalja najčešće raste.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

