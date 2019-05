Stižu promjene u plaćanju putem internetskog bankarstva: Iskustvo će biti puno bolje i ugodnije

Foto: Getty Images

Nova regulativna Europske unije PSD2, to jest novi Zakon o platnom prometu donosi brojne promjene. One na snagu stupaju do kraja rujna.

"Postojat će mogućnost za treće strane da pružaju dio platnih usluga, koje su do sada pružale samo banke. Radi se prvenstveno o plaćanju internetskim bankarstvom", ističe za HTV Damir Gužvinec iz tvrtke CorvusPay.



Što se tiče promjena za građane i trgovce, oni će novom metodom direktno sa svojih tekućih računa moći plaćati robe i usluge.



Sami internet trgovci dobivaju mogućnost automatizacije evidencije plaćanja što ubrzava isporuku roba i usluga. Dobivaju drugačije komercijalne uvjete i više nemaju trošak prema bankama već prema pružateljima usluga.

"Novi način plaćanja je vezan direktno na tekući račun i nema veze s karticama. Plaćanja će se moći obavljati bez kartica. Dakle, direktno s tekućeg računa će se moći plaćati robe ili usluge na internetu".



Pojednostavljeno plaćanje



Kupci će imati sličan proces, samo brži, sigurniji i bolji. "Kao da plaćate internetskim bankarstvom, ali nećete morati prepisivati broj vašeg tekućeg računa, broj računa trgovca... Korisničko iskustvo će biti puno bolje i ugodnije".



Gužvinec dodaje da je sigurnost za građane potpuno zajamčena.



"Korisnik koji inicira transakciju morat će se identificirati. Primjerice otisak prsta, identifikacija lica ili tokeni".



U tijeku je testiranje sustava s četiri najveće hrvatske banke, a cijela bi stvar trebala zaživjeti od rujna. Što se tiče troškova za kupce, to jest naknade za plaćanje računa putem interneta, njih neće biti veće.



"Interni nalozi su obično jedna kuna, a vanbankarske transakcije dvije kune", dodaje Damir Gužvinec.