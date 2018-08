Rođenje treće najveće banke u Europi pitanje je vremena

Sinergijske uštede procjenjuju se na dvije milijarde eura/REUTERS

Pitanje je vremena kada će doći do stvaranja treće najveće europske banke po imovini povezivanjem Deutsche Banka (DB) i Commerzbanka.

No, analitičari smatraju da povezivanje dvije "bolesne" banke neće nužno dovesti do stvaranja jedne "zdrave" banke.

Dva scenarija

Kako piše Financial Times, bankari u Frankfurtu smatraju da nije pitanje hoće li doći do spajanja dvije najveće banke u Njemačkoj, već kada će se to dogoditi. Špekulacije o mogućem spajanju potaknula je vijest da je američka investicijska tvrtka Cerberus kupila manjinski udjel u obje banke te da ih je izvršni direktor DB-a Christian Sewing angažirao kao savjetnike.

14 mlrd. eura mogao bi dati Deutsche Bank za manjeg rivala

Razmišljanje koje navodno dijele i veliki dioničari DB-a jest da banka prvo mora dovršiti integraciju Poštanske banke i restrukturirati svoj odjel za investicijsko bankarstvo prije nego se okrene spajanju s Commerzbanku. Dva su scenarija koja mogu ubrzati potencijalno spajanje. Prvi je da vodstvo Deutsche Bank shvati kako ne može ostvariti zaokret u poslovanju vlastitim snagama. Drugi je da neki veliki strani konkurent objavi ponudu za Commerzbank što bi prisililo Christiana Sewinga na davanje protuponude. Ako se pretpostavi 35-postotna premija na trenutnu burzovnu vrijednost, DB bi za manjeg rivala trebao izbrojati 14 milijardi eura.

Radikalni potezi

S 1,8 bilijuna eura imovine, DB/Commerzbank bio bi treća najveća banka u Europi, nakon britanske HSBC i francuske BNP Paribas. Ako se pogledaju prijašnja iskustva nakon spajanja banaka, DB i Commerzbank mogu očekivati sinergijske uštede od dvije milijarde eura, procjenjuje analitičar Barclaysa Amit Goel. No, takve sinergijske uštede tražile bi zatvaranje tisuća poslovnica i otpuštanje nekoliko tisuća zaposlenika. "Bez radikalnih poteza takvo povezivanje nema smisla", kazao je FT-u jedan njemački bankar koji je želio ostati anoniman.