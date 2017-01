Kraj bankarskog svijeta kakvog poznajemo je sve bliže?

Foto: Shutterstock

Prema Deloitteovom istraživanju, tehnologija plaćanja blockchain dolazi u središte pozornosti tvrtki iz brojnih gospodarskih grana, pri čemu velik broj izvršnih rukovoditelja iz potrošačkog, proizvodnog, a osobito tehnološko-medijsko-telekomunikacijskog sektora u SAD-u i razvijenijim zemljama EU planira u nju tijekom 2017. godine uložiti velika sredstva. Bankarski sektor naravno prati sve promjene i nastoji zadržati svoju ulogu u plaćanjima koji predstavljaju veliki dio njihovih prihoda, te je jedan od glavnih magneta za rast i stabilnost svojih ostalih financijskih usluga.

No, ispitivanje Deloittea je pokazalo da samo poimanje tehnologije i nadolazeće promjene nije ujednačeno. Mnogi viši rukovoditelji još uvijek znaju premalo ili ne znaju ništa o njoj, dok ju drugi svrstavaju u glavne prioritete svojih poslovnih organizacija. Jednako tako se razlikuju i načini poimanja važnosti tehnologije plaćanja koje zaobilazi klasične bankarske sustave i zalaganja za nju.

Fama ili agens preobrazbe?

U zemljama kao što su SAD i u razvijenijem dijelu EU gotovo 40 posto ispitanih viših rukovoditelja iz velikih kompanija navelo je da su vrlo malo ili da uopće nisu upoznati s tehnologijom plaćanja blockchain. Većina ispitanika (61 posto) tvrdi da su njihova znanja o blockchainu opća do stručna. Mnogi od njih smatraju blockchain ključnim za svoje kompanije i sektor u kojem posluju. Pedeset i pet posto ispitanika iz ove kategorije ustvrdilo je da bi izostanak uvođenja blockchaina doveo do nazadovanja njihovih poslovnih organizacija u odnosu na konkurente. Četrdeset i dva posto ispitanika koji su ustvrdili da imaju određeno znanje o blockchainu vjeruju da će blockchain dovesti do korjenitih promjena u sektoru iz kojeg dolaze.

„Valja reći da je sektor financijskih usluga, posebice bankarski sektor, još uvijek donekle nesiguran u vezi s potencijalima i prijetnjama tehnologija plaćanja blockchaina“, ističe Mitja Kumar, partner u Deloitteovom odjelu za poslovno savjetovanje. „Više od četvrtine ispitanih izvršnih rukovoditelja tvrdi da njihove tvrtke blockchain smatraju kritičnim i smještaju ga u pet glavnih prioriteta. Kao i uvijek prilikom velikih sustavnih promjena, a ova tehnologija plaćanja upravo je takva, dolazi do suštinske promjene u vodećim pozicijama na tržištu. Istraživanje pokazuje kako, izgleda, upravo ulazimo u vrijeme korjenitih promjena i uloge na tržištu se upravo preraspodjeljuju, rađaju se možda i novi pobjednici?”.

Deloitte je proveo ispitivanje koje je obuhvatilo 308 viših rukovoditelja poslovnih organizacija s godišnjim prihodima od 500 milijuna dolara ili više, i koji su upoznati s blockchainom. Cilj ispitivanja bio je steći bolji uvid u stavove i aktivnosti tvrtki u vezi s ovom tehnologijom.

„Hrvatska uvelike zaostaje u pripremama, ulaganju i prihvaćanju ovih tehnologija, uz iznimke nekoliko tvrtki koje su u samom vrhu implementacije i razvoja blockchaina. Bez praćenja ovih trendova i ulaganja u nove tehnologije plaćanja možda propuštaju jedinstvenu priliku za rast poslovanja, ali i za osiguranje održivosti svojeg poslovanja“, ističe Mitja Kumar.

Više o rezultatima istraživanja

Solidan napredak u primjeni blockchaina

Ispitivanje je otkrilo da su ulaganja u blockchain tehnologije plaćanja, kao i načini njegovog uvođenja, znatno kompleksniji nego što bi mnogi promatrač pomislio. Tako, primjerice, unatoč relativnoj nedozrelosti same tehnologije 21 posto viših rukovoditelja iz niza sektora u kojima je ona već poznata stvar tvrdi da se blockchain već upotrebljava u njihovim tvrtkama, a 25 ih je navelo da tehnologiju planiraju uvesti u idućih godinu dana.

Izvršena i planirana ulaganja

Ovakav razvoj događaja u kontekstu uvođenja blockchaina u svakodnevni rad je, prema tvrdnjama mnogih tvrtki, dijelom posljedica već izvršenih ulaganja. Dvadeset i osam posto ispitanika navelo je da su njihove poslovne organizacije u blockchain već uložile 5 ili više milijuna dolara, pri čemu je deset posto uložilo deset ili više milijuna dolara. U vezi s planiranim ulaganjima, 25 posto ispitanika očekuje iduće kalendarske godine u blockchain uložiti više od 5 milijuna dolara. Iako nema podataka za hrvatske tvrtke, razina ulaganja u ove tehnologije je tek u fazi razmišljanja i planiranja te daleko od realizacije.

Uvođenje blockchaina kao posljedica više čimbenika

Što se krije iza svrstavanja blockchaina kao jednog od glavnog prioriteta? Prema Kumaru, ne postoji neki konsenzus oko ovog pitanja. Ispitani izvršni rukovoditelji imaju različita viđenja o glavnim prednostima blockchaina u odnosu na konvencionalnu transakcijsku tehnologiju.

Više od trećine, tj. 36 posto ispitanika blockchainu pripisuje potencijal podizanja kvalitete rada sustava, bilo u vidu nižih troškova, bilo zbog povećane brzine, što je kao glavni razlog istaknulo po osamnaest posto ispitanika iz ove skupine. Više od trećine, tj. 37 posto ispitanika navelo je superiorne sigurnosne karakteristike kao glavnu prednost ove tehnologije, a gotovo četvrtina (24 posto) izvršnih rukovoditelja ističe kao prednost blockchainov potencijal za nove modele poslovanja i izvore prihoda.

„Upravo se ovako različiti odgovori mogu protumačiti kao svjedočanstvo u prilog mnogostranosti same tehnologije, ali i nepotpunog razumijevanja utjecaja blockchaina na poslovne subjekte iz raznih gospodarskih sektora“, tvrdi Kumar.

Značajan udio aktivnosti na platformi blockchain izvan sektora financijskih usluga

Ulaganja i način uvođenja ove tehnologije razlikuju se od sektora do sektora, i to na način koji je prilično u opreci s općim saznanjima. Premda je sektor financijskih usluga prvi počeo pokazivati zanimanje za blockchain, ujedno ulažući znatna sredstva i intenzivirajući aktivnosti u vezi s ovom tehnologijom, ispitivanje je pokazalo da drugi sektori možda čak i agresivnije pristupaju izradi strategija za primjenu blockchaina.

„Većina tvrtki iz sektora financijskih usluga sudjeluje u aktivnostima oko blockchaina putem svojih laboratorija“, objašnjava Kumar. „Drugi sektori tek počinju shvaćati potencijal za korjenite promjene, kao i nove prilike koje donosi blockchain.“

Ispitani izvršni direktori iz potrošačkog i proizvodnog sektora imali su najoptimističnije stavove o perspektivama blockchaina, te ih je 42 posto ustvrdilo da u idućoj kalendarskoj godini u njega planira uložiti pet ili više milijuna dolara. Slijede izvršni direktori iz tehnološko-medijsko-telekomunikacijskog sektora s 27 posto optimističnih odgovora i 23 posto izrazito optimističnih izvršnih direktora iz sektora financijskih usluga.

Tehnologija, mediji i telekomunikacije za agresivnu primjenu blockchaina

Kao i kod ulaganja, dinamika uvođenja i primjene tehnologije blockchain razlikuje se zavisno od sektora, uz tehnološko-medijsko-telekomunikacijski, potrošački i proizvodni sektor kao predvodnike. Otprilike 30 posto ispitanika iz navedenih sektora tvrdi da su njihove poslovne organizacije blockchain već uvele u svakodnevno poslovanje. Nasuprot tome, isto tvrdi tek 12 posto ispitanih izvršnih direktora iz sektora financijskih usluga. Među ispitanicima iz sektora financijskih usluga prepoznat je cilj uhvatiti korak s drugima s obzirom na 24 posto ispitanika koji su ustvrdili da njihove tvrtke već iduće godine planiraju uvesti blockchain u svakodnevno poslovanje. Najagresivnije planove za primjenu ove tehnologije imaju sektor zdravstva i znanosti o životu s čak 35 posto ispitanika koji tvrde da njihove tvrtke blockchain namjeravaju pustiti u redovno poslovanje već iduće kalendarske godine.

Različiti sektori, različiti signali o inovativnosti

Prijava patenata nerijetko se uzima kao mjera inovativnosti, ali se i sam broj prijavljenih patenata također uvelike razlikuje po sektorima. Dvadeset i jedan posto ispitanika navelo je da su njihove organizacije već podnijele prijave za patente na platformi blockchain. U tom kontekstu, najinovativniji su potrošački i proizvodni sektor s 38 posto ispitanika koji su naveli da su njihove tvrtke već prijavile patente, što govori o tome da su tvrtke iz ovih sektora na pragu važnih inovacija zasnovanih na tehnologiji blockchain.

Zapreke u primjeni: tehničke norme i potpora regulatora kao prekretne točke

Unatoč razlikama u viđenju primarne vrijednosti blockchaina, postoji određeno suglasje oko raširenosti njegove uporabe. Ispitivanje je ukazalo na nepostojanje tehničkih normi za još uvijek nedozrelu tehnologiju kao glavnu zapreku. Tako više od polovice ispitanika, njih 56 posto, smatra da tehničke norme presudnima za masovniju primjenu blockchaina.

Ispitanici su naveli još jednu zapreku koju smatraju ključnom – pravnu nesigurnost. Gotovo polovica ispitanika, njih 48 posto, smatra da će savezni propisi koji potiču primjenu blockchaina za poslovne svrhe, npr. za ugovore i financijsku reviziju, prevagnuti u prilog masovnoj primjeni. Pozitivan odgovor na pitanja kao što su je li aktivnost na platformi blockchain sama za sebe pouzdana potvrda ili je li pametno sročen ugovor doista važeći pred sudom iziskivat će promjene regulative, zakona, prakse i načina postupanja.

O ispitivanju

Ispitivanje je naručio Deloitte i provedeno je u razdoblju od 14. studenoga do 1. prosinca 2016. godine na uzorku od 308 viših rukovoditelja iz tvrtki koje ostvaruju godišnji prihod od 500 ili više milijuna dolara. Ispitanici su imali barem opća saznanja o tehnologiji blockchain te su im bili poznati planovi vlastitih tvrtki o ulaganjima u blockchain, te su mogli davati svoje komentare o njima.