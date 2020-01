Ove 3 stvari rade veliki lideri kako bi predodredili svoje timove za uspjeh

Foto: Getty Images

To zahtijeva praksu i jačanje osnovnih vještina kao što su komunikacija, treniranje, delegiranje i emocionalna inteligencija, za CNBC Make It savjetuju Deepak Chopra, koautor knjige „Metahuman: Oslobađanje vašeg beskonačnog potencijala“, osnivač The Chopra Foundation i Chopra Global i suosnivač Jiyo; te Kabir Sehgal autor za New York Times, bivši potpredsjednik JPMorgan Chase-a, dobitnik više nagrada Grammy-ja i veteran američke mornarice.

Chopra i Sehgal su sukreatori djela - Home: Where Everyone is Welcome, inspiriranog američkim imigrantima.

"Cilj svakog vođe trebao bi biti pomoći ljudima da povećaju svoje vještine, a isto tako njegovati (poslovnu) kulturu koja svakoga potiče da svakodnevno odlaze na posao", kaže Erica Boeke, osnivačica Liberty & Company, koja je na rukovodećim pozicijama bila više od 10 godina u velikim tvrtkama poput Condé Nast i The New York Timesa.

Evo tri stvari koje veliki vođe rade kako bi predodredili svoje timove za uspjeh:

1. Poticanje ravnoteže između posla i života

Iako želite da vaš tim naporno radi i daje dodatnu vrijednost kompaniji, također je važno promovirati zdravu ravnotežu poslovnog i privatnog života.

Prečesto menadžeri stavljaju veći fokus na poticanje svojih timova na veći rad kako bi ispunili rokove i poslovne ciljeve. Ali to može dovesti do izgaranja i prestanka (dobrog) angažmana na poslu.

Tvrtke kao što su Apple, Salesforce i Nike dodale su sobe za meditaciju kako bi potaknule zaposlenike na pauze. Uzimajući čak samo nekoliko minuta za smirenje svog uma može imati restorativne učinke na vaše zdravlje i pojačati raspon pozornosti, pokazale su studije.

2. Planirajte aktivnosti izgradnje tima (team-building)

Zaposlenici u najboljim timovima prihvaćaju raditi jedan s drugim, što u konačnici može povećati produktivnost i performanse. Prvi korak za poticanje suradnje jest uspostavljanje radne okoline u kojoj se članovi tima osjećaju ugodno jedni s drugima. To možete učiniti stvaranjem zajedničkog iskustva, poput planiranja zajedničkog izleta na najnoviju umjetničku izložbu.

Elizabeth Rosenberg, direktorica kreativne agencije 72andSunny, otišla je u tome i dalje od uobičajenog: Odvela je članove svog tima na Međunarodni festival kreativnosti u Cannesu. Budući da tvrtka ima urede u Amsterdamu, Los Angelesu, New Yorku, Singapuru i Sydneyu, to je bio odličan način da zaposlenici osobno upoznaju udaljene članove svojeg tima.

"Ništa ne pobjeđuje razmjenu (iskustva i poznanstva) licem u lice", kaže Rosenberg. "Također, biti u potpuno novom okruženju izvan ureda, iskustvo čini još posebnijim."

3. Osnažite ih za uspjeh

Svaki zaposlenik želi znati da je primijećen i vrednovan - jer im to omogućuje put prema uspjehu. Jedan od najučinkovitijih načina da to učinite je priznanje njihovih vještina i sposobnosti.

Prema anketi Gallup iz 2019. godine, zaposlenici koji su svjesni svojih (poslovnih) prednosti, više su motivirani, imaju bolju izvedbu i manje je vjerojatno da će otići iz tvrtke. Kada menadžeri ne primijete ili ne istaknu snagu članova svog tima, isključenje iz njihovog angažmana se može povećati do 45%, navodi se u izvješću.

Stoga dobro obratite pažnju na rad svakog člana tima i pomozite im da prepoznaju njihove najjače vještine. Zatim razgovarajte o tome kako mogu koristiti te vještine da bi dodali vrijednost kompaniji i postigli vrhunac u karijeri.