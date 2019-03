Odlučili ste dignuti kredit? Ovo su detalji na koje trebate paziti

Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL

Nitko ne voli dug, no ponekad je on jedini način za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba: stanovanja, obrazovanja, nerijetko i zdravlja. Pristup zaduživanju je jednostavan: kod poduzetnika bi dug trebao biti poluga za stvaranje nove vrijednosti, dovoljno velike da se vrati kredit i ostvari profit, dok kod građana to najčešće nije ulaganje, osim u nekretninu i obrazovanje, gdje se uloženo obično ne vraća odmah, nego s odgodom, dok se ostale svrhe svode na potrošnju. Kod kredita građanima cilj je da rata kredita, kad se oduzme iznos potreban za život, bude otplativa, pa i u slučaju oscilacije kamatne stope ili tečaja. Jedino tako mogu ga “preživjeti” i kreditor i dužnik, piše Večernji list.

Odnedavno je HNB pritisnuo banke da dodatno postrože pravila za procjenu kreditne sposobnosti kod odobravanja nenamjenskih kredita za koje su imale puno labavije kriterije nego za stambene, posebno imajući u vidu da je izmjenama Ovršnog zakona definirano da je zaštićeni dio primanja koji se ne može ovršiti podignut s dvije trećine na tri četvrtine. Time se znatno smanjio “prostor” za odobravanje novih kredita, a kod refinanciranja starih najčešći je slučaj da nova rata ne smije biti veća od stare, čak i u slučajevima kad dužnici žele skratiti rok otplate.

Ovisno o vrsti i namjeni kredita, puno je detalja na koje dužnik treba paziti: