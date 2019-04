Milijarder Mark Cuban: Ovako se zna hoće li posao biti uspješan

Foto: Getty Images

"Postoji razlog zašto nikad niste čuli za to. To je bilo sjajno ime. Ali, hm, došlo je vrijeme za odustajanje”, rekao je Cuban kroz smijeh u video blogu razvojnog programera Amazona, objavljenom ovaj tjedan, prenio je CNBC.

Isto vrijedi i za poslovanje, naveo je tehnološki poduzetnik. Kako možete znati da vaše poslovanje ne funkcionira?

"Kada nemate kupce. To je odgovor ”, rekao je Cuban. Tada ćete znati da to što radite neće postati uspješno poslovanje.

“Jedan od izazova poduzetništva je u tome što svi lažemo sami sebi. Mi smo najbolji. Najbrži smo. Najveći... Morate biti brutalno iskreni. Morate se zapitati: da se ne radi o meni, da izvana gledam na tvrtku, što bih rekao o njoj? A ako to ne možete učiniti, to je još veći problem”, naveo je Cuban.

Jedno je izumiti proizvod, a drugo reklamirati ga i prodati

Imati kupce je razlika između izumitelja ili tvorca i uspješnog vlasnika tvrtke.

“Stvarnost je da postoji mnogo sjajnih proizvoda i usluga koje su neotkrivene… Jer jedna je stvar učiniti nešto veliko. Potpuno je druga stvar ... biti u stanju to izreklamirati i prodati", naveo je.

Ali samo zato - što ono na čemu radite neće postati uspješan posao - ne znači da to ne vrijedi.

“Svatko drugačije određuje uspjeh. Uvijek sam govorio ljudima da ako se možete probuditi ujutro s osmijehom na licu, uzbuđeni zbog svog dana, znajući da će to biti dobar dan, uspješni ste. I tako, u smislu vašeg poslovanja, morate živjeti na određenoj razini, ali ako volite ono što radite ... to niti nije posao”, kaže Cuban.

Na primjer, prije nego što je Cuban osnovao svoju prvu tvrtku, AudioNet (koja je postala Broadcast.net i prodana Yahoou za 5,7 milijardi dolara u travnju 2000.), naučio je kako kodirati.

“Rano sam se morao naučiti kako programirati ... i počeo bih raditi aplikacije za klijente. I počeo bih raditi na tome... i sjedio bih tamo 24 do 26 sati, ne shvaćajući da se nisam cijelo to vrijeme pomaknuo. Volio sam to što radim”, naveo je Cuban.

“Živio sam sa šestoricom u trosobnom stanu... Imao sam rupu u podu automobila. Ali znao sam da na kraju tunela postoji svjetlo, sve dok sam se sve više usavršavao u onome što sam radio. Čak i da nisam ostvario financijski uspjeh i dalje bih to volio”, zaključio je.