Koji je idealan vremenski period za rad kod jednog poslodavca?

FOTO: Thinkstock

Odgovor na ovo pitanje dalo je međunarodno Paylab* istraživanje provedeno početkom godine na uzorku od 57.719 ispitanika iz 12 europskih zemalja.

Idealan vremenski period za rad kod jednog poslodavca je između 3 i 5 godina za 39% ispitanika. Da je to do 2 godine, smatra 8% ispitanika, dok 26% ispitanika vjeruje da je to od 6 do 9 godina. Više od 10 godina je idealan vremenski period za rad kod istog poslodavca za 19% ispitanika, dok 8,5% ispitanika smatra da je idealno raditi kod jednog poslodavca cijeli radni vijek.

Ispitanici u starosti od 25 do 34 godine u najvećoj mjeri (48%) smatraju da je idealno vrijeme za rad kod jednog poslodavca 3 do 5 godina, dok to smatra samo 21% ispitanika starijih od 45 godina.

Da je idealan vremenski period za raditi kod jednog poslodavca cijeli radni vijek smatra 8,5% ispitanika. Zanimljivo je kako je udio ovih ispitanika najveći u Hrvatskoj: čak 19% ispitanika iz Hrvatske smatra da je idealno raditi za samo jednog poslodavca cijeli radni vijek, prenosi profitiraj.hr.