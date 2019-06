Gates objasnio zašto je ključ uspjeha Warrena Buffetta "nešto što svatko može učiniti"

FOTO: Reuters

U 88. godini još uvijek vodi Berkshire Hathaway, njegovu holding kompaniju koja posjeduje tvrtke poput Geica, Dairy Queen i See's Candies, prenosi CNBC-ov Make It.

Ključ Buffettovog izvanrednog uspjeha, međutim, osvježavajuće je jednostavna navika i "nešto što svatko može učiniti", istaknuo je njegov dugogodišnji prijatelj Bill Gates u nedavnom blogu: On svaki dan čita.

Buffett, koji provodi između pet i šest sati dnevno čitajući knjige i novine, smatra da je "ugodno razmišljati o poslovnim i investicijskim problemima", govori u dokumentarcu HBO-a "Becoming Warren Buffett".

Osim toga, ažuriranje poslovnih vijesti i aktualnih događaja relativno je jednostavan način za postizanje konkurentske prednosti. "Svatko može pročitati ono što sam ja pročitao. To je ravnopravno polje igranja", govorio je Buffett svojoj pokojnoj supruzi, Susan Buffett, prema dokumentarcu HBO-a.

"I to voli jer je natjecatelj", rekla je Susan za Buffetta. "Sjedi on posve sam u svom uredu, čitajući te stvari koje svi drugi mogu pročitati, ali voli ideju da će on pobijediti."

Tehnološki poduzetnik i samostvoreni milijarder Mark Cuban također je strastveni čitatelj i iskoristio je tu naviku da napreduje u karijeri. Prepoznao je vrijednost čitanja rano u svojoj karijeri, dok je gradio svoj prvi tehnološki posao, MicroSolutions.

"Sjećam se čitanja priručnika za PC DOS (stvarno jesam), i ponosan sam što sam mogao shvatiti kako postaviti početne izbornike za moje klijente", piše on na svom blogu.

"Pročitao sam svaku knjigu i časopis koji sam mogao. Do vraga, 3 dolara za časopis, 20 dolara za knjigu. Jedna dobra ideja koja je dovela do kupca ili rješenja isplatila se višestruko.".

"Sve što sam pročitao bilo je javno", dodaje on. "Svatko je mogao kupiti iste knjige i časopise. Iste informacije bile su dostupne svakome tko je to želio. Ispada da većina ljudi to nije željela.".

Za Cubana, uzimanje vremena za "dobivanje prednosti znanjem" pomoglo mu je da nadmaši konkurente. "Tip s malo kompjuterske pozadine mogao se natjecati s daleko iskusnijim momcima, samo zato što sam uložio vrijeme da naučim sve što mogu.".