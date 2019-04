Četiri samostvorena milijunaša otkrili su koja su bila njihova najbolja ulaganja i zašto

Foto: Getty Images

Oracle, grupa vodećih svjetskih poduzetnika koji dijele svoje strategije uspjeha kako bi pomogli drugima u rastu njihovog poslovanja i izgradnji boljih života - za CNBC je donijela četiri priče o investicijskom uspjehu.

Poduzetnici su također otkrili njihova očekivanja za budućnost.

1. Radila sam za tvrtke koje su mi dale udio

“Radite za tvrtke koje vam daju udio, kao što sam ja to učinila u mom prvom startupu 2Market-u i kasnije u AOL-u. Takvih je mnogo i nisu sve više u Silicijskoj dolini. Također, shvatite što su dioničke opcije. Uzmite tečaj ako treba. Ako vas to plaši ili ne razumijete, pokušajte shvatiti. Ne ostavljajte to nekom drugom.".

- Kara Goldin, osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Hint Inc..

2. Uložila sam u vlastitu tvrtku

“Moja najbolja investicija ikad bila je milijun dolara koje sam posudila od svog oca kako bih ih uložila u Jimmy Choo. To je jedina investicija s kojom sam ikad ušla u kompaniju, a pretvorila se u 850 milijuna dolara. To je prilično dobar povrat. Isplatila sam oca 2004. godine. Bio je dioničar pa je dobro prošao.”.

- Tamara Mellon, suosnivačica i glavna kreativna direktorica luksuzne obuće marke Tamara Mellon; suosnivačica Jimmyja Chooa.

3. Obnovio sam propali nekretninski projekt

“Godine 2011. kupio sam nekretninski projekt sa 125 stambenih jedinica, čije se dovršenje dva puta zaustavljalo u zadnjih 1o godina. Projekt je započeo 1974. godine i zbog zanemarivanja je bio teško zapušten i oštećen. Potrošili smo 1,25 milijuna dolara na renoviranje koje je uključivalo novo grijanje, dovod zraka, klimu, krov, LED svjetla i nadogradnje zajedničkih prostorija kao što su praonica rublja, fitness soba i ured za iznajmljivanje. Dodali smo igralište i veliki prostor za roštilj te obnovili stare interijere.

S tim poboljšanjima privukli smo bolje plaćene i kvalificiranije stanare. Kupili smo imovinu za 1,9 milijuna dolara, ili 15.500 dolara po jedinici. Posjedovao sam 30% izvornog kapitala od 1,1 milijun dolara. Povrat gotovine (od iznajmljivanja) na uloženo iznosi 3,7 milijuna, što je više od 330 posto. Danas imovina vrijedi 11 milijuna dolara, ili 88.000 dolara po jedinici. Ako se danas proda, dobit će biti viša od 780 posto.”.

- Robert Martinez, osnivač i izvršni direktor tvrtke Rockstar Capital, investicijske tvrtke za nekretnine s 285 milijuna dolara u imovini kojom se upravlja i 71 milijunom dolara investitorskog kapitala.

4. Letio sam na balonima tehnologije i nekretnina

“Moje najbolje investicije uvijek su bile u balonima. Posljednjeg dana nastave 1989. godine moj profesor pravnog fakulteta dao je auditoriju jedan savjet: "Slušate li? Računala”. Želio bih da sam poslušao odmah taj savjet kad se “tehnologija” još uvijek radila o faks uređajima i kada je Microsoft bio još godinama iza izbacivanja Windowsa '95. Godine 1992. konačno sam u Microsoft uložio oko 200 dolara, kupivši 100 dionica po pojedinačnoj cijeni od 2,39 dolara.

Dionice su se iznova i iznova razdvajale. Držao sam ih godinama i poletio na svom prvom balonu. Godine 1999. prodao sam dionice po cijeni od 34 dolara i dobio predujam za svoj prvi dom. Investicija mi je donijela 2.400 dionica, vrijednosti otprilike 81.600 dolara. Nekoliko mjeseci kasnije puknuo je balon vrijednosti tehnoloških kompanija.

Već sam bio na drugom balonu: nekretnina u Kaliforniji. Godine 2000. kupio sam novu kuću s tri spavaće sobe u Newport Beachu za 865.000 dolara. Moja hipoteka je iznosila 692.000 dolara, a ja sam uzeo drugu od 88.500 dolara da popravim podove i dvorište. Pet puta sam refinancirao (hipoteku), spojivši tu drugu hipoteku s prvom i snižavajući kamatnu stopu svaki put. Prodao sam kuću za više od 1,8 milijuna dolara u 2006. i zaradio milijun dolara. Imam samo jednu stvar reći o ulaganju. Slušate li? Umjetna inteligencija.”.

-James Daily, partner osnivač Daily Law Groupa, tvrtke koja pomaže klijentima visokog profila u parnicama, uključujući prijevaru, krizno upravljanje te poslovne i obiteljske sporove.