U Splitu u nekoliko mjeseci zaposlili 25 programera i developera

Typeqast Split arhiva

U Splitu je prošle godine otvorena podružnica nizozemske tehnološke tvrtke Typeqast, a od listopada 2017. do danas zaposlili su 25 IT stručnjaka i stručnjakinja sa splitskog područja i iz okolice. Najviše zaposlenika Typeqasta je u starosnoj skupini 26 do 34 god zbog čega je Typeqast postao jednim od značajnih faktora osnaživanja splitske IT scene. U relativno malo vremena, svega nekoliko mjeseci, omogućili da značajan broj mladih koji izlaze s tehničkih i informatičkih fakulteta pronađu posao, umjesto da za istim odsele u inozemstvo.

Kako smo saznali, zbog jako dobrog odaziva kod klijenata te zanimljivih projekata u najavi direktor i voditelj razvoja u splitskom dijelu Typeqasta Marko Barić s nizozemskim dijelom menadžmenta trenutno radi na daljnjem strateškom pozicioniranju ove tvrtke na tržištu. Ova je priča, saznali smo, krenula kada su nizozemski investitori, a među kojima su glavnu ulogu imali budući CEO kompanije Meynard Weerman i Hrvat s amsterdamskom adresom Filip Pravica došli su u kontakt s Barićem.

"Definiranje slike kompanije i rafiniranje strategije razvoja je išla vrlo lako budući da su svi imali poprilično jasnu sliku o tome kakvu kompaniju želimo stvoriti. Drugim riječima, znali smo kakvu kompaniju ne želimo imati, vođeni negativnim iskustvom s mnoštvom eksternih IT kompanija s kojima su radili kroz godine. Priča se polako zaokružila i tvrtka je počela s radom kroz dva ureda, onaj u Amsterdamu u kojem se radi poslovna analiza, kontakt s kupcima, prodaja te ostale biznis aktivnosti i tech ureda u Splitu u kojem se odvija dizajn i razvoj softverskih rješenja. Trenutno smo najbrže rastuća 'software development' tvrtka u Splitu, rastemo i dalje s tendencijom da do kraja godine imamo 40 zaposlenika. Upravo smo zbog količine posla pokrenuli otvaranje ureda i u Zagrebu, a naš je koncept da svaki zaposlenik ima pravo glasa koji se jasno čuje i uvažava", pojasnio je. Kvaliteta rada zaposlenika Typeqasta, dodao je, prepoznata u prva dva mjeseca od osnivanja i izvan uredskih prostora pa su tako dvojica zaposlenika na maratonskom natjecanju programera Gewathonu 2017 u Splitu osvojila prvo mjesto. Barić je ujedno i pokretač prve Amazon Web Services (AWS) meetup grupe u Hrvatskoj koja okuplja stručnjake u polju razvoja softvera za AWS cloud platformu. I ostali članovi Typeqast tima daju veliki doprinos IT zajednici u Splitu jer su i sami pokretači tematskih događaja važnih za IT branšu, a u najavi su i njihova brojna besplatna predavanja i radionice.

"S obzirom na jako dobar glas koji softverski stručnjaci iz istočne Europe imaju, između nekoliko mogućih lokacija za njihov razvojni centar, Split je polako isplivao kao idealan izbor. Naš grad ima svakodnevne avionske veze sa svim većim europskim gradovima, udaljen svega sat ili dva leta od većine europskih metropola i u istoj je vremenskoj zoni, ima lokalni tehnički fakultet (FESB) s kojeg dolaze stručnjaci te mu lokacija na Mediteranu zasigurno povećava vrijednost", istaknuo je. Ključ uspjeha u IT industriji ulaganje je u mlade ljude, napominje Barić, tako da im se omoguće prilike za kontinuiran razvoj te pristup zanimljivim projektima. U Typeqastu daju sve od sebe da stvore najbolje mjesto za rad na razvoju softvera u Splitu, drugim riječima pokušavaju napraviti atmosferu u koju i sami žele dolaziti svaki dan. "Primarno smo bazirani na Microsoft tehnologije, ali pored toga imamo i timove koji se bave PHP, Java, JavaScript i nekim drugim tehnologijama. Problem s kojim se trenutno suočavamo je da iskusnih ljudi ima vrlo malo i teško je kratkom vremenu formirati jake timove, pogotovo bez zapošljavanja juniora koje bi sami odškolovali", dodao je Barić.

Bez obzira na to, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj IT sektor bilježi rast u gotovo svim svojim ključnim pokazateljima, od izvoza do broja zaposlenih te njihovih primanja. Prema podacima Eurostata, u EU je prošle godine bilo više od 8,2 milijuna zaposlenih stručnjaka za informatičko-komunikacijske tehnologije (IT), a dobre rezultate bilježila je i Hrvatska koja se našla u skupini onih zemalja s izrazitijim povećanjem broja i udjela IT stručnjaka u ukupnom broju zaposlenih. Društvo našoj zemlji u toj skupini prave Estonija, Francuska, Njemačka, Portugal, Finska, Bugarska i Mađarska, a da se radi o procesu razvoja koji je sad već nemoguće zaustaviti, pokazuje i brzina te ustrajnost na savladavanju prepreka.

Ono na što su se u Typeqastu požalili upravo je birokracija u Hrvatskoj jer sve ono što se u razvijenim državama rješava online ili telefonskim pozivom, u Hrvatskoj ide posjetom institucijama od vrata do vrata, komentirao je direktor splitskog Typeqasta. "Netko treba izgubiti pola radnog dana ne bi li dobio komad papira s pečatom. Stvari se rješavaju jako sporo i neefikasno. Primjera ima nebrojeno, primjerice sva dokumentacija treba biti potpisana i pečatirana i arhivirana u papirnatom obliku, dok se vani takve stvari čuvaju i distribuiraju u elektroničkom obliku. Mi smo u početku imali puno problema pokušavajući objasniti našim nizozemskim investitorima da se određene stvari jednostavno ne mogu riješiti brzo ili čak uopće, jer su njima neke od tih stvari neshvatljive", opisao je proces otvaranja podružnice u Splitu. Ipak, s obzirom na značajan izvozni potencijal ovog sektora, a kako su već mediji i pisali o Typeqastu, nakon svega toga danas rješenja nastala u njihovom splitskom uredu funkcioniraju diljem svijeta.