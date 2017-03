U prodaju kreće za mjesec dana: Objavljene nove fotografije i cijene Galaxyja S8 i S8+

Samsung će za devet dana službeno predstaviti nove modele iz najjače Galaxy S serije, a tijekom vikenda objavljene su nove informacije o ovim mobilnim uređajima tako da već sada znamo gotovo sve o njima. Posljednje fotografije i glasine, odnosno cijene ovih telefona za europsko tržište objavio je Evan Blass, jedan od najpoznatijih insidera mobilne industrije.

Prema njegovim informacijama, kada se Galaxy S8 i S8+ pojave na europskom tržištu (očekuje se da će prodaja ovih telefona početi 21. travnja), njihova cijena iznosit će 799 eura za model s manjom dijagonalom ekrana, odnosno 899 eura za model Galaxy S8+, piše Zimo.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV