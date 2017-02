U deset godina broj online kupaca skočio sa 140 tisuća na 1,4 milijuna

Broj kupaca rast će 10 posto godišnje/Dino Stanin/PIXSELL

Preko interneta u Hrvatskoj kupuje gotovo milijun i pol građana objavio je Eurostat. Statistički ured Europske komisije navodi da je 2016. godine u Hrvatskoj kupovao online skoro svaki drugi korisnik interneta, njih 45 posto, odnosno 1,41 milijun građana.

Usporedbe radi, 2008. godine, prema podacima DZS-a u Hrvatskoj je bilo deset puta manje online kupaca, 140 tisuća. Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska kaže da očekuje daljnji rast. "Procjene u branši su kako će prirast potencijalnih kupaca biti oko deset posto godišnje sve do 2020. godine i to je dio razloga zašto broj internetskih trgovina u Hrvatskoj raste", kaže Majsan. Dodaje da su upravo započeli detaljno istraživanje stanja internetske trgovine u Hrvatskoj, prvo nakon nekoliko godina. Prvi pokazatelj kojeg imaju je brzi rast članstva. U posljednjih dva mjeseca broj internetskih trgovina koje su se priključile udruzi narastao je s 200 na 300.

"Procjenjujemo na temelju podataka od procesora kreditnih kartica online, kao dostavljačkih službi, da u Hrvatskoj ima barem 1500 internetskih trgovina, ako izuzmemo dio njih koje se pojavljuju na Njuškalu i Facebooku", kaže Majsan. Navodi da im je stoga cilj do kraja godine imati tisuću članova. Majsan pojašnjava da s porastom ukupnog broja online kupaca u Hrvatskoj raste i udio kupnji koje građani rade u domaćim internetskim trgovinama.

Prema istraživanju tvrtki sMind i Ceneje, Hrvati su 2015. godine preko interneta najviše kupovali u eBayju, Amazonu i Extreme Digitalu dok je najveći hrvatski e-trgovac bio eKupi. Majsan pojašnjava da dobru priliku za rast domaćih online trgovaca koči država. Istražujući, pronašli smo da će Porezna uprava uskoro uvesti 40 inspektora koji će se baviti isključivo haračenjem po internetskim trgovinama.

S druge strane, najava o olakšavanju zakonodavnog okvira za e-trgovinu u Hrvatskoj nema, i to unatoč tome što se ta mlada industrija mora ravnati po čak 50-ak zakonskih propisa. Rezultat je da čak i virtualne trgovine u Hrvatskoj razmišljaju o iseljavanju. "Točno je da je zakonodavni okvir prekompliciran, a inspektori nemilosrdni. I to je glavni razlog zašto trgovci razmišljaju preseliti poslovanje izvan Hrvatske", kaže Majsan. Dodaje da očekuje kako će se domaća internetska trgovina u idućem razdoblju poboljšati i po pitanju platnog prometa. "Svako dodatno platno sredstvo povećava mogućnost konverzije i to će e-trgovci prepoznati", zaključuje Majsan.