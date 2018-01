Rimac automobili promijenili logo: "Do kraja godine narast ćemo na otprilike 400 ljudi"

Foto: Pixsell / Facebook Rimac automobili

Sada već postaje pravilo da salon automobila s najvećom tradicijom, onaj ženevski, obilježava jedan proizvođač električnog superautomobila. Naš Mate Rimac i njegovi Rimac Automobili predstavit će svoj novi model upravo na Međunarodnom salonu automobila u Ženevi od 8. do 18. ožujka. Rimac Automobili dopustili su javnosti da nagađa o kakvom se modelu radi objavljujući kratki video i nekoliko fotografija na kojima se vidi jedino silueta novog modela s logotipom kojim dominira slovo R, sve uz intrigantnu poruku – zašto igrati prema pravilima, kada možete promijeniti igru.



Samo nagađanja



Očito je opet riječ o sportskom automobilu, ne treba sumnjati da će performanse opet biti vrhunske, a u svjetskim medijima koji su mahom popratili objavu odmah je povučena paralela s novim Teslinim Roadsterom. Ne vjerujemo da je u Rimac Automobilima upravo to bila namjera s obzirom na trajanje razvoja automobila visokih performansi. Nagađati je i jedino što možemo, svi će morati pričekati ženevski salon, no Rimac je ipak otkrio neke osnovne stvari o bližoj budućnosti.



– Novi automobil otkrivamo na sajmu u Ženevi, dotad van neće izlaziti više informacija. Neke stvari, poput teasera puštat ćemo van ranije, ali još nećemo davati pristup autu. Novi model nema nijedan zajednički dio s Concept-Oneom. Riječ je o potpuno novom automobilu i platformi. Mi proizvodimo sportske automobile i ne planiramo ići u velike serije i niže cjenovne kategorije, no sve više idemo prema velikim serijama sustava i komponenti koje razvijamo za velike proizvođače, tako da, iako nećemo proizvoditi vlastite automobile koji su prihvatljivi širim masama, mnogi će takvi automobili drugih proizvođača sadržavati naše komponente – rekao nam je Mate Rimac. Ovo je, nažalost, i kraj puta za sada već kultni Concept-One koji je dodatnu slavu dobio prošle godine kada ga je iz zavoja izbacio Richard Hammond na snimanju nedavno prikazane epizode The Grand Toura.



– Svih osam komada Concept-Onea prodano je, zadnja tri su u proizvodnji te trebaju biti isporučeni prije nego krenu isporuke novog modela – kaže Rimac. Skrivanje detalja novog modela nije ništa neuobičajeno, taktika je to uobičajena i za velike automobilske tvrtke, pogotovo pred ovako značajne događaje kao što je to ženevski salon.



Uz najavu novog automobila, tvrtka je predstavila i novi logotip. I dalje je oznaka prepoznatljivo slovo R, no ne više na štitu sačinjenom od elektroničke štampane pločice, nego je istaknutije u okviru koji je ipak ostao u obliku štita. I o ovoj je promjene osnivač tvrtke Mate Rimac rezerviran.



– Radimo dosta promjena i vizualni identitet je jedna od stvari koje su potrebne za te promjene, ali ne mogu otkrivati više – rekao nam je jučer svetonedeljski poduzetnik.



Kinesko ulaganje



Ono gdje je manje tajni jest poslovanje tvrtke koja radi u halama nedaleko od Zagreba te njezini zaposlenici, čiji broj stalno raste. Nedavno je sam Mate Rimac objavio informaciju kako sada Rimac Automobili i Greyp-Bikes koji proizvodi električne bicikle zajedno broje više od 300 ljudi i pritom pokazao grafikon s rastućom krivuljom broja djelatnika.



– Do kraja godine narast ćemo na otprilike 400 ljudi. Samo ovaj tjedan nam se, primjerice, pridružilo sedam novih kolega. Trenutačno imamo kolege iz 21 zemlje, na što smo jako ponosni – kaže Rimac. Osim stalnog rasta broja zaposlenika i medijske eksponiranosti, rastu i poslovni rezultati proizvođača iz Svete Nedelje. Samo su Rimac Automobili za 2016. godinu ubilježili prihode veće od 46 milijuna kuna, za polovicu više nego 2015. godine. A prošle je godine tvrtka zabilježila jednu bitniju prekretnicu u svojoj povijesti i poslovanju.



– Izvještaji za prethodnu financijsku godinu još nisu zaključeni pa stoga ne možemo izlaziti s brojevima. S financijske strane prošle godine prioritet nam je bio zatvaranje runde financiranja – govori Rimac. Podsjećamo kako je lani u rujnu realizirana investicija od 30 milijuna eura kineske Camel Group, najvećeg azijskog proizvođača baterija.