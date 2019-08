Prevaranti vrebaju i na telefonima: U ovom slučaju nikako ne uzvraćajte pozive

Foto: Getty Images

Telefonske prevare su godinama prisutne na našem tržištu, naglasio je Ivo Majerski u emisiji HRT-a Dobro jutro Hrvatska i dodao kako su to pozivi koji jednom zazvone i onda zvonjava prestane, a prevaranti očekuju da osoba uzvrati poziv i tako si stvoriti trošak.



- Obično su brojevi s kojih se zove iz neke egzotične destinacije. Iza tih brojeva su skupe tarife koje stvaraju trošak, rekao je.



Majerski je rekao kako su to organizirane skupine prevaranata koji dolaze izvan EU.



- Nemamo podataka da je netko iz Hrvatske pokušao prevariti na taj način. Da se tako nešto dešava u Hrvatskoj mi bi reagirali, rekao je.



Istaknuo je kako ovakvih slučajeva prevare nije bilo puno u Hrvatskoj i kako su mediji u velikoj mjeri zaslužni za to da ljudi budu informirani i da paze na ovakve stvari.



- Ljudi prijavljuju prevare tako da ili zovu operatora ili HAKOM pa onda mi kontaktiramo operatora. Operator provjeri sumnjiv broj i onda ga blokira, tako da drugi korisnici ne mogu biti oštećeni, naglasio je Majerski.



Ako HAKOM obavijesti operatora o sumnjivom broju, dodaje Majerski, a operator ne reagira u smislu da blokira broj, oštećeni korisnik može pokrenuti spor i tražiti da mu se otpiše trošak učinjen prevarom.



Brojevi koje prevaranti zovu su nasumično odabrani i oni se stavljaju na liste koje se ukucavaju u automatske pozivne sustave koji zovu po čitavoj Europskoj Uniji.



- Važno je da ljudi ne uzvraćaju pozive s nepoznatih brojeva. Trošak ne nastaje ako se javite na taj poziv, nastaje samo ako uzvratite poziv, zaključuje Ivo Majerski.