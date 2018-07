Podravska tvrtka koja ima više zaposlenika od Rimac Automobila razvija svoje električno vozilo

Foto: Marijan Sušenj / Pixsell

Ne razvijaju u Hrvatskoj električna vozila na četiri kotača samo Rimac Automobili i Doking moglo se doznati u četvrtak na konferenciji Europske komisije o inovacijama “Investment Readiness of Innovation Projects in SEE” koja se održala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu već to radi i podravska tvrtka Rasco.

Ta tvrtka sa sjedištem u Kalinovcu pokraj Đurđevca, a koja s 360 radnika u ovom trenutku ima više zaposlenih od Rimac Automobila, upravo radi na razvoju kompaktne gradske vakuumske čistilice, stroja koji će ekološki čistiti gradske ulice.

Drugi korak

Ružica Petričec Fabijanec, direktorica financija Rascoa izjavila je da električni pogon razvijaju u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te da on predstavlja drugi najveći R&D projekt što ga je tvrtka poduzela od osnutka.

18godina postoji tvrtka u Kalinovcu, a vodi je Frane Franičević

“Odmah po osnutku tvrtke vlasnici su shvatili da su inovacije ono što im osigurava napredak tvrtke i zato smo u 18 godina rada konstantno u inovacijama, a upravo radimo na drugom, najvećem R&D projektu od osnutka tvrtke”, kaže Petričec Fabijanec.

Dodaje da je Rasco još devedesetih osnovao svoj R&D centar i fokusirao se na razvoj i proizvodnju vozila za održavanje prometne infrastrukture. Rade strojeve koje čiste pješačke površine i ceste od nečistoća, strojeve koji čiste od snijega te one koji kose travu uz prometnice. Navodi da je njihova prva kapitalna inovacija, odnosno prvi veliki R&D projekt koji su napravili, bio multifunkcionalno vozilo za čišćenje urbanih područja.

“Napravili smo to svojim kapitalom, znanjem i resursima, a kada smo 2012. godine dovršili projekt i krenuli s prodajom na međunarodnom tržištu dočekao nas je hladan tuš. Prodaja nije išla dobro, jer nismo imali dobru postprodaju”, kaže Petričec Fabijanec.

Vlasnici su to riješili tako što su napravili spin-off tvrtku u partnerstvu s poznatim njemačkim proizvođačem traktora i tako riješili problem postprodajne podrške. Od tada prodaja ide odlično i takvi su i rezultati tog startupa.

Isporuke od 2020.

“Ova nova inovacija, kompaktne gradske vakuumske čistilice, koja će usto moći biti isporučena i s električnim pogonom i biti gotova do kraja 2020. godine, potpuno je drugačije financirana.

Za R&D ulaganje od 30,4 milijuna kuna povukli smo 15,9 milijuna kuna iz EU fondova i to je bilo ključno, jer smo tako mogli ući u razvoj i paralelno zadržati likvidnost”, kaže Petričec Fabijanec.