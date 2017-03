Ovo je novi projekt osnivača Androida

Krajem 2003. godine Andy Rubin bio je dio ekipe koja je prepoznala veliki potencijal 'pametnih mobilnih uređaja' – iako su prvo namjeravali razviti OS za digitalne fotoaparate, brzo su se 'prebacili' na mobilne uređaje i krenuli s razvoje mobilnog operativnog sustava.

Njihovu kompaniju 2005. kupio je Google za najmanje 50 milijuna dolara, a Rubin i ekipa nastavili su s razvojem mobilnog OS-a koji je danas instaliran na stotinama milijuna mobilnih uređaja, prenosi Zimo.hr

Riječ je o, naravno, Androidu, a Andy Rubin 2013. napustio je Google i okrenuo se vlastitim projektima.

