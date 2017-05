Novi opasni virus napada Androide, a da to ni ne znate

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Cloak and Dagger novi je opasni virus koji mobitel napada kroz skinutu aplikaciju bez da to uopće primjetite.

Većina malvera zahtijeva neku interakciju s korisnikom kako bi zarazila sustav – klik na link ili instalaciju softvera iz neprovjerenog izvora.

No, to nije slučaj s novim virusom Cloak and Dagger koji napada Android uređaje bez ičije asistencije a što je najgore, nijedna verzija Androida nije sigurna, prenosi tportal.

Cloak and Dagger malver je skriven u aplikaciji koji prilikom instalacije preuzima potpunu kontrolu nad uređajem, bez da to ičime da do znanja.

Jedina prepreka je prolazak aplikacije kroz Google Play Store, odnosno njihove sigurnosne provjere.

Iz Googlea javljaju da je stigao update Google Play Protecta kako bi se prepoznalo i spriječilo instaliranje zaraženih aplikacija.