Na hrvatsko rješenje prešlo 400 jahtaša

Krešimir Žic, suvlasnik Marine Punat, koja je prvo primijenila novo rješenje

Marinacloud, sustav koji svaku jahtu može pretvoriti u pametnu jahtu, na jednak način na koji se danas svaki dom može pretvoriti u pametni dom, u svega tri mjeseca otkako se pojavio na tržištu u svoju je ponudu uvrstilo deset marina u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ovaj inovativni hrvatski visokotehnološki proizvod sada se priprema za još brže međunarodno širenje. Krešimir Žic, suvlasnik marine Punat, koja je prva primijenila ovo rješenje te osnivač i direktor domaće tvrtke Marinacloud, koja upravlja s tom IT platformom, kaže da su lansirali prvu globalnu uslugu temeljenu na toj platformi - Proactive Boat Care.

Milijuni plovila su potencijal

"Usluga Proactive Boat Care koristi globalnu IoT telekomunikacijsku mrežu zvanu Sigfox, koja je prisutna u više od 50 država na svim kontinentima, i omogućuje nam da se bavimo isključivo uslugom digitalizacije marina, a ne tehnološkim aspektima IoT senzora i sličnim stvarima, a to nam je otvorilo mogućnost da iz Hrvatske radimo globalni biznis", kaže Žic.

Crnički U manje od dvije godine dobili smo i prvo rješenje koje praktično koristi vezu IoT-a i SigFoxa i globalni proizvod.

Marina Punat je prije šest godina počela razvijati uslugu Proactive Boat Care kao dio poboljšanja ponude i širenja izvora prihoda. Dosad se ona temeljila mahom na ručnom unosu podataka u IT sustav koji je zatim slao podatke vlasnicima jahti. Sada je to skupljanje podataka o stanju broda, i to pomoću IoT modula, različitih senzora koji automatski prenose podatke preko Sigfox mreže. Vlasnik jahti tako mogu preko mobitela u realnom vremenu pratiti stanje baterija, zatim pratiti da li se na brodu pojavio dim ili vatra, da li u jahtu prodire vode itd.

Specifičnost nove usluge je u tome što funkcionira na sličan način kao i usluge mobilnih operatera ili bilo koje veće internetske kompanije: na pretplatu.

"To se pokazala kao najveća prednost Sigfoxa, jer tako korisnicima možemo na globalnoj razini ponuditi uslugu po modelu ključ u ruke i imati zaokružen poslovni model", kaže Žic. Dodaje da već sad imaju 400 korisnika Proactive Boat Care na Marinacloud platformi te da svakodnevno dobivaju nove upite. Žic kaže da se ne opterećuje očekivanjima. "Potencijal na tržištu postoji, jer broj brodova koji bi trebali ovakvo rješenje mjeri se u milijunima. Bolje reći, samo u Europi postoji oko milijun brodova - jahti koje bi trebale Proactive Boat Care, a u Americi ih je oko 4 milijuna. Da ne pričam koliko ih tek ima u ostatku svijeta", kaže Žic.

Globalno tržište

Navodi da usto globalno ima na desetke tisuća marina što Proactive Boat Care pretvara u globalni proizvod za malu tržišnu nišu. Žic dodaje da trenutačno razvijaju još jedan sustav - s kamerama za fotografiranje, snimanje i prepoznavanje brodova.

"Ali nam je glavni cilj globalna distribucija našeg postojećeg rješenja", naglašava Žic. U tome im pomaže i Sigfox, najveći telekom startup na svijetu pohvalio se da su im Marinacloud i Marina Punat prvi korisnici u Hrvatskoj, ali i prvi hrvatski izvozni proizvod koji koristi njihovu mrežu. Bruno Crnički, direktor IoT Net Adrije, tvrtke koja upravlja sa Sigfox mrežom u Hrvatskoj kaže da su ovim postigli važan cilj.

"U listopadu 2017. IoT Net Adria potpisala je suradnju sa Sigfoxom te se obvezala da će u dvije godine povezati Hrvatsku sa svijetom. U manje od dvije godine dobili smo i prvo rješenje koje je to praktično koristi, kao i globalni proizvod zbog čega sam iznimno ponosan na uspjeh Marinaclouda", zaključuje Crnički.