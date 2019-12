Lozinke koje koristite nisu dovoljno snažne, ali jedan će ih trik učiniti neprobojnima

Foto: Getty Images

Jedna riječ u lozinki kojom štitite svoje korisničke račune nije dovoljna - vrijeme je da počnete koristiti izraze s više riječi.

Snaga lozinke ključna je za vašu sigurnost i zaštitu privatnosti online. Ogromna većina hakiranja rezultat su phishinga, postupka tijekom kojeg hakeri pokušavaju pogoditi vašu lozinku temeljem podataka koje su izvukli iz poruka, korisničkih profila i drugih javno dostupnih podataka. Često su u tome uspješni, uglavnom zbog ljudske pogreške koju je razmjerno lako i jednostavno spriječiti.



Hakeri su također sve vještiji u praćenju i razmjeni ukradenih lozinki, zbog čega je preventiva važnija no ikad prije. Evo nekoliko savjeta kako im možete otežati posao.



Lozinka više nije dovoljna, naročito ako se sastoji od samo jedne riječi. Trebali biste smisliti izraz sastavljen od nekoliko riječi i znakova, pa i razmake. Što je dulji i kompliciraniji, to bolje. Četiri riječi su minimum, pet bi bilo odlično.



Da, možete koristiti razmake u lozinkama. Facebook, Google i drugi veliki internetski servisi prihvaćaju ih bez problema.



Zašto su izrazi bolji od pojedinih riječi? Zato što lozinke čine nasumičnijima, pa ih je teže pogoditi. Ali, ujedno ih je i lakše zapamtiti nego seriju nasumičnih slova, brojki i znakova, prenosi tportal.



No, čak i ako koristite izraze iznimno je važno mijenjati ih redovno i ne koristiti iste na različitim servisima i korisničkim računima, piše Business Insider.