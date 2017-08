Koprivnički pametni telefon dobitnik nagrade 'Best Buy Smartphone 2017-2018'.

Foto: press

U konkurenciji drugih proizvođača pametnih telefona kao što su Samsung, Huawei, Sony, Honor i LG, koprivnička tvrtka Hangar 18 dobila je za svoj model Noa H10le nagradu EISA Best Buy Smartphone 2017-2018.

'To je pametni telefon koji nudi najbolji omjer dobivenog za cijenu, u smislu dizajna, ugrađenih komponenti, funkcionalnosti i performansi', priopćili su iz Hangara 18.

Organizacija EISA (European Imaging and Sound Association) osnovana je daleke 1982. godine kada su urednici 5 europskih foto-časopisa izabrali „kameru godine“. Danas IESA ima članove u 25 zemalja, a kroz svoje godišnje nagrade odabire najbolje proizvode potrošačke elektronike već više od 30 godina.



Preko 50 časopisa s posebnim interesima koji pokrivaju sva područja kao što su: audio, video, kućna kina, automobilske, fotografske i mobilne tehnologije, odlučuju o tome koji će uređaji dobiti godišnje EISA nagrade.



Sama EISA ima 6 ekspertnih grupa, a članovi „Mobile Devices“ grupe su poznati časopisi iz 10-tak zemalja: Danska, Italija, Nizozemska, Bugarska, Švedska, Grčka, Češka, Slovačka, Srbija i Hrvatska. Upravo njima je 23. svibnja 2017. godine predstavljen novi pametni telefon Noa H10le na EISA Press Convention koji se održao u Antwerpenu.



'Ono što krasi novi H10le model su izuzetno brz 10 core MediaTex Helio X27 procesor radnog takta na 2.6 GHz, AMOLED ekran, 64 GB interne memorije, dvostruka stražnja kamera 2x 13 MP, prednja „selfie“ kamera od 13 MP te izuzetno tanak „unibody“ dizajn od samo 7,1 mm. Za sigurnost se brine brz i precizan multifunkcijski čitač otisaka prstiju. Operativni sustav na kojem je uređaj temeljen je Android 7.1.1 Nougat. Masa ovog pametnog telefona je samo 152 grama, a u njega je ugrađena baterija od 3.800 mAh.



Uređaj je poslan na testiranje, a nakon održanog EISA General Meetinga, donijete su odluke o nagradama. Hrvatski pametni telefon Noa H10le dobitnik je nagrade EISA Best Buy Smartphone, što znači da je to pametni telefon koji nudi najbolji omjer dobivenog za cijenu', navode iz koprivničke tvrtke.



Nagrada će biti uručena 1. rujna, prvog dana IFA sajma u Berlinu, na EISA Awards Gala večeri koja će se održati u Kempinski Bristol hotelu.