'Imamo znanje, imamo posla, ali nemamo radnika pa odbijamo poslove'

Foto: Branimir Bradarić / Pixsell

U proteklih nekoliko desetljeća Slavonija je izgubila najveći dio svoje industrije tako da se prilika koja se sada pruža kroz IT sektor ne smije propustiti. Rečeno je to na predstavljanju u Vukovaru Udruge za promicanje i razvoj ICT sektora Vukovarsko – srijemske županije – VVIT. Radi se o udruzi koja okuplja predstavnike nekoliko IT tvrtki s područja najistočnije hrvatske županije, a koji žele promovirati IT industriju što bi trebalo rezultirati većim interesom mladih ljudi i novim poslovima, piše Večernji list.

- Primijetili smo kako u našoj županiji radi dosta IT tvrtki ali koje su tihe u svojoj promociji iako kvalitetno i vrhunski rade za cijeli svijet. Kroz ovu se udrugu želimo povezati kako bismo bolje radili. Veoma nam je važno što imamo podršku ključnih dionika u društvu poput gradonačelnika i župana. Događa nam se situacija da IT tvrtke s područja naše županije rade za cijelu Hrvatsku i svijet dok gospodarski subjekti za neke svoje subjekte angažiraju tvrtke iz Zagreba, rekao je predsjednik Udruge VVIT Vice Božić.

Dopredsjednik udruge Saša Salamon, koji je i vlasnik vukovarske IT tvrtke Code Consulting, istakao je kako oni kroz udrugu žele pomoći umrežavanju, razmjeni znanja i iskustava između ICT tvrtki s područja Vukovarsko – srijemske županije ali i stvaranju preduvjeta za zapošljavanje i ostanak ICT stručnjaka na ovom prostoru.

- Na području naše županije trenutno posluje 50-ak ICT tvrtki koje posluju s cijelim svijetom. Međutim, svi se suočavamo s nedostatkom radne snage tako da radi toga problema smo često prinuđeni i odbijati razne projekte jer ne možemo ispoštivati tražene rokove, rekao je Salamon dodajući kako je njegova tvrtka i ove godine zaposlila nekoliko mladih osoba, a da će i sljedeće godine zaposliti 10-20 novih radnika.