Hrvatskoj tvrtki sa samo 10 radnika otvorile se prilike u Indiji, Kini i Australiji

Nakon što je zagrebačka softverska tvrtka 8Sigma, koja zapošljava 10 radnika, pobijedila sedam međunarodnih korporacija s 10 do 150 tisuća zaposlenika, na natječaju za posao informatizacije proizvodnog pogona jedne od najvećih tvornica aluminija na svijetu, koja je joint-venture američke Alcoe, jednog od globalno najvećih proizvođača aluminija i saudijskog Ma'adena, a čiji pogon u Saudijskoj Arabiji vrijedi 10 milijardi dolara, hrvatskoj tvrtki otvorila se prilika za širenje poslovanja u Indiju i Kinu te Australiju.

Vladimir Lukić, suosnivač i direktor 8Sigme otkriva da im je ovo drugi veliki posao koji su zaključili izravno s kupcem. Dosad su mahom radili preko partnera, poput ABB-a, Andritza i Montelektre, ali ovo im je najvažnija referenca. "Prije tri godine ugovorili smo dobar izravni posao s Impol TLM-om, a sad i ovaj u Saudijskoj Arabiji. Sada nam je ovaj najnoviji posao otvorio mogućnost da dobijemo nove poslove u Kini, Indiji, a nadamo se, i po prvi put Australiji", kaže Lukić.

Dodaje da je tvornica u Saudijskoj Arabiji jedna je od najvećih integriranih aluminijskih kompleksa na svijetu, koja obuhvaća proizvodnju od rudnika do finalnog proizvoda. U Hrvatskoj i regiji ne postoji tako veliki industrijski pogon. U toj se tvornici godišnje proizvede 1,8 milijuna tona aluminija, a usporedbe radi, u Hrvatskoj je najavljeno da će se proizvodnja aluminija do 2025. godine povećati na 200 tisuća tona. Tvrtka 8Sigma razvila je IT rješenje zvano 8Sigma MES koje strojeve povezuje na ERP softver, odnosno središnji poslovno-informatički sustav.

"Tako menadžment tvornice može poboljšati operativni menadžment, pratiti inpute, tijek proizvodnje i u konačnici imati uvid u kvalitetu svakog komada proizvoda, jer ima puni nadzor nad sljedivosti, i sve to u realnom vremenu", kaže Lukić. Navodi da su osnivači 8Sigme prethodno na sličnim poslovima kao tim radili u ABB-u. Iza sebe imaju više od 80 velikih projekata od Japana, Južne Koreje i Kine pa sve do Afrike, obje Amerike i u posljednje vrijeme mnogo su radili u Europi.

"Kina je i dalje svjetski broj jedan u proizvodnji čelika, ali mi smo unazad pet godina najviše radili po Europi, možda zbog viša cijene rada ovdje pa, jer to tvrtke potiče na veće investicije u modernizaciju proizvodnje", kaže Lukić. Ističe da su se prije četiri godine izašli iz ABB-a i razvili vlastiti softver. Inicijalno, kaže, ideja im je bila metalnoj industriji omogućiti da prati stanje na pokretnoj traci u realnom vremenu.

Primjerice, tvornice poput one u Saudijskoj Arabiji imaju pokretnu traku dulju od kilometar, a primjerice automobilska industrija, koja joj je glavni kupac, traži sljedivost svakog proizvoda na sličnoj razini kao što to danas traži prehrambena industrija. Koliko je to kompleksno ukazuje i podatak da se od jednog bloka aluminija primjerice može proizvesti 100 kilometara folije.

"Proširili smo se i na druge industrije, poput pivarske, a iduće što očekujemo je da će korisnici početi tražiti MES u cloudu, što smo već razvili", zaključuje Lukić.