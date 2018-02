HAKOM upozorava: Neke "besplatne" aplikacije naplaćuju se

Foto: Thinkstock

Nakon što je HAKOM krajem prošlog tjedna upozorio na prijevaru kojom se ugrožava korisnike mobitela s Android operativnim sustavom, ako instaliraju neku od besplatnih aplikacija koja u sebi sadrži maliciozni kod, HAKOM-u su se javili korisnici koji upozoravaju na praksu Applea, koja nije u nadležnosti HAKOM-a, a koja se može smatrati nepoštenom i može izazvati troškove pa informacije dijelimo s korisnicima kako bi im ukazali na povećan oprez.



Naime, HAKOM je dobio prijavu korisnika Apple uređaja o naplati aplikacije koja je ponuđena kao besplatna na Apple Store-u (npr. Testfoni, Beauty Up – Best Photo Editor…), a korištenje određene igrice ili efekata za kameru prikazuje se kao besplatno u službenoj Apple trgovini aplikacija, da bi nakon kratkog vremena aplikacija izvršila naplatu za tjedno/mjesečno korištenje aplikacije. Navedena naplata će se izvršiti unatoč deinstalaciji aplikacije. Ukoliko dođe do instalacije ovakvih aplikacija korisnici moraju unutar iTunesa izvršiti deaktivaciju pretplate kako bi zaustavili daljnju naplatu. Iako isto nije u nadležnosti HAKOM-a, upozoravamo korisnike kako preuzimanje ovakvih aplikacija može izazvati velike i nekontrolirane troškove budući se iznos za naplatu preuzima s kreditnih kartica korisnika.

Također, ukoliko se želite zaštititi, Apple ID koji je potreban za preuzimanje određenih aplikacija moguće je koristiti i bez registracije s podacima iz kreditne kartice. Korisnici se u slučaju da uoče spomenute poteškoće dodatno mogu javiti i Apple korisničkoj službi, a u slučaju da ni tad ne uspiju dobiti potrebne informacije o postupanju, mogu se žaliti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.