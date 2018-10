Bakić: 'Uz mikroračunala djeca uče bilo što, čak i vjeronauk'

Foto: Press

Iako robotika nije za svakoga, digitalne tehnologije već sad neophodne su u velikom broju zanimanja, a uskoro će biti u gotovo svim zanimanjima, objašnjava Nenad Bakić. O važnosti robotike govorit će i 12. studenoga na konferenciji ‘Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska'.

Osnivač projekta Croatian Makers, pomoću kojeg u sve više škola ulazi učenje o naprednim tehnologijama, pojašnjava da je robotika atraktivna te je djeca upravo zbog toga vole.

Najprije u samostalnoj akciji 'STEM revolucija', a zatim u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja u 85% hrvatskih škola koje su se dobrovoljno javile projektu svi učenici 6. razreda dobili su po jedan primjerak mikroračunala, dok su njihovi profesori educirani za njihovo korištenje.

U međuvremenu je Varaždinska županija uvela programiranje za sve učenike nižih razreda uz pomoć micro:bita. U tim i drugim akcijama je u škole i knjižnice došlo više od 80.000 micro:bitova.

- Bitno je da djeca nauče programirati, ali još je važniji način razmišljanja koji će njime steći. Kod djece razvijamo kompetencije koje su dosad u hrvatskim školama bile zapostavljene, kao što su sposobnost suradnje, vještine komuniciranja, ali i algebarski način razmišljanja - kaže Bakić.

Poduzetnik ističe da su Šveđani od ove godine programiranje uveli kao obvezni predmet već u prve razrede osnovnih škola.

IRIM je Micro:bitove, objašnjava Bakić, odabrao upravo zbog njegove široke primjenjivosti.

- U tom trenutku smo imali robotičke edukacije u 360 škola – sad je to naraslo na 550 – ali je on zapravo služio samo djeci koju je to zanimalo.Tražili smo tehnologiju za potpunu demokratizaciju učenja digitalnih vještina, a micro:bit se iskristalizirao postavio kao idealan alat za to - ističe predsjednik IRIM-a.

Za projekt Croatian Makers se, ističe, zainteresiralo i više od 2.000 nastavnika.

- Djeca danas nagib kosine mogu shvatiti tako da sami isprogramiraju svoj Micro:bit - pojašnjava Bakić jednu od primjena mikroračunala.

- Educirali smo i 30 vjeroučitelja, a u projektu je sve više curica - zaključio je Bakić.