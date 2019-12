Aplikacija popularnija čak i od Facebooka već je poharala SAD

Foto: Getty Images

Iako je prvo poharao Sjedinjene Države, brzo se proširio i u ostale države. Namijenjen je stvaranju i dijeljenju videa uz niz alata.

U brzom svijetu društvenih medija, TikTok je najnoviji hit koji polako, ali sigurno, osvaja i Hrvatsku. TikTok prije svega služi za dijeljenje i izradu kratkih videa do 15 sekundi. Postoji već tri godine, najprije je osvojio Aziju, zatim Sjedinjene Države, a potom i cijeli svijet.



Lani je, primjerice, pomeo konkurenciju, točnije Facebook i Instagram, kada se radi o skidanju aplikacije i sada već ima više od milijardu korisnika ili 500 milijuna dnevno aktivnih korisnika.



TikTok je mahom opsjeo mlađe tinejdžere, sve one koji u online svijetu traže novi način komuniciranja i izražavanja. Poznato je da Facebook kao najpopularnija društvena mreža ima problema s privlačenjem najnovijih naraštaja tinejdžera koji traže svoj online kutak. Snapchat je i dalje vrlo popularan, tu je i Instagram kada se radi o objavljivanju fotografija i videa, a sada i TikTok.



S obzirom na jednostavnost korištenja i dostupnost alata za izradu videa, mreža je kreativna i inovativna. Naravno, kao i kod drugih društvenih mreža, postoje potencijalni rizici, poput izloženosti neprimjerenim sadržajima i dijeljenja previše osobnih informacija s nepoznatim osobama, što svakako uvijek treba imati na umu. TikTok tako ima niz zabavnih videosadržaja sa smiješnim videima uz glazbu. Svatko može snimiti video i objaviti ga uz pomoć raznih filtera i neizostavnu glazbenu podlogu i tako se izraziti i privući publiku. Za samo gledanje videa registracija nije potrebna, no za daljnju interakciju i objave, naravno, treba se registrirati.



Inače, radi se o kineskoj aplikaciji koja je pod imenom Douyin lansirana 2016. u Kini, a godinu kasnije pojavila se na svjetskom tržištu kao TikTok. Tri mjeseca kasnije, privatna tvrtka ByteDance prikupila je toliko novca da je kompaniju dovela do vrijednosti od 75 milijardi dolara, a njezin osnivač Zhang Yiming dodao je milijarde svojoj “vrijednosti”. Prema Forbesu, bogatstvo mu se procjenjuje na 16,2 milijarde dolara, po čemu je deveti na ljestvici kineskih milijardera. Zhang je tridesetpetogodišnji softverski inženjer koji nakon niza investiranja u tvrtku sada posjeduje 24 posto ByteDancea. S obzirom na zategnute odnose između Sjedinjenih Država i Kine, SAD je prije tri godine otvorio istragu pod egidom nacionalne sigurnosti. Naime, ByteDance je tada akvizirao Musical.ly, aplikaciju iz Santa Monice koja je znatno pridonijela sadašnjim funkcionalnostima TikToka. A saslušanje tiktokovaca održano je točno prije mjesec dana.



Tada su iz TikToka poručili da su i dalje posvećeni suradnji s američkim Kongresom te da čine sve na privatnosti i sigurnosti podataka američkih korisnika i promicanju slobodnog izražavanja.



Budući da se radi o vrlo popularnoj aplikaciji koja je jedno vrijeme bila na vrhu ljestvice najskidanijih aplikacija u cijelom svijetu, američki je nadzor i dalje prisutan. Jer TikTok je prva platforma od pojave društvenih medija koji su popularni širom svijeta razvijena u Kini, što, čini se, generira mnoge probleme. Sve su češća upozorenja da se podaci pohranjuju na kineske servere gdje mogu biti proslijeđeni kineskim vlastima.