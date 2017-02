IKEA će graditi i drugu robnu kuću u Beogradu

Izgradnja robne kuće IKEA u Bubanj potoku počela je u proljeće 2016. godine/Srđan Ilić/PIXSELL

Švedski proizvođač namještaja IKEA planira graditi drugu trgovinu u Beogradu, kaže regionalni direktor u IKEI za razvoj za jugoistočnu Europu Vladislav Lalić.

"IKEA kreće u druge projekte, odnosno već je aktivna u akviziciji zemljišta za drugu robnu kuću u Beogradu, kao i u šest drugih gradova Rumunjske", rekao je Lalić, prenosi portal eKapija. Otvaranje trgovine švedskog trgovca namještajem u Bubanj potoku planirano je za ljeto ove godine, a izgradnja koja je počela u proljeće 2016. ubrzana je i prestiže zadani rok za dva tjedna, unatoč otežanim uvjetima za građevinare za vrijeme ove zime. Istovremeno, kompanija se priprema za gradnju robnih kuća u Ljubljani i Bukureštu.

"U Ljubljani je završen urbanistički dio, kupili smo zemljište, a sada je raspisan natječaj. Očekujemo da u svibnju ili lipnju 2017. počne izgradnja", rekao je Lalić na Drugoj srpskoj konferenciji o razvoju nekretnina i infrastrukture u Beogradu. Kada je riječ o Bukureštu, gdje IKEA već ima jednu trgovinu, izgradnja drugog objekta mogla bi početi ove jesen, najvjerovatnije u rujnu ili listopadu, a otvaranje se očekuje krajem 2018. godine, rekao je Lalić. Prema njegovim riječima, kompanija ima izuzetno ambiciozan investicijski program za sljedeće razdoblje, te u sljedećih deset godina planira otvoriti 13 objekata u regiji. Osim po prodaji namještaja, IKEA je poznata i po trgovačkim centrima i maloprodajnim parkovima.

Ukupno, grupa IKEA u vlasništvu ima 59 trgovačkih centara i četiri retail parka u Europi, Rusiji i Kini, koji se prostiru na oko 3,2 milijuna četvornih metara. Te prodajne objekte godišnje posjeti oko 450 milijuna kupaca. "Kada se taj broj usporedi s oko 800 milijuna posjetitelja godišnje u robnim kućama, jasno je koliko je za IKEU to važan segment", rekao je Lalić podsjećajućci da su svi ti centri razvijani uz njihove trgovine. Šveđani namjeravaju i u Beogradu razviti retail park, uz robnu kuću u Bubanj potoku. "Do kraja godine donijet će se odluka o tome. Kao što je poznato, kupili smo više zemlje nego što nam je potrebno za robnu kuću. Retail park bi trebao imati oko 40.000 četvornih metara, a riječ je o investiciji od oko 60 do 70 milijuna eura", rekao je Lalić.