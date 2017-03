Branje šparoga u Njemačkoj: Kolika je plaća i što sve treba znati

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Za one koji su razmišljali o branju šparoga, a ne znaju ništa o tom poslu, evo nekoliko važnih informacija koje donosi Croexpress.

Plaća je minimalno 8,60 eura po satu

Od ove godine ovaj posao plaća se minimalno 8,60€ bruto po satu, nešto više nego prošle. No, hrvatski mediji baratali su ciframa i od zarađenih 150 eura dnevno. Oni koji imaju iskustvo s branjem šparoga, odmah su upozorili da je cifra od 150 eura (1150 kn) prenapuhana. Branje šparoga za njemačke je uvjete slabo plaćen posao.

Živjet ćete u zajedničkim prostorijama s drugim radnicima

Dok ne radite, živjet ćete i i spavati u zajedničkim prostorijama s drugim radnicima. Imat ćete i zajedničke sanitarne čvorove te tuševe. Smještaj nije svugdje jednak, ali jedno je svima zajedničko - nigdje nije luksuzan.

Od plaće se odbijaju troškovi smještaja i hrane te pauza

Od plaće se odbijaju troškovi koje poslodavac ima za vas – ručak (ako vam ga on osigurava) i smještaj. Također, iz satnice koja će vam se platiti isključite pauzu jer se ona u Njemačkoj - ne plaća.

Posao je fizički vrlo zahtjevan

Radni dan uglavnom traje 12 do 13 sati. Može se uzeti jedna ili dvije pauze od 15 minuta za jelo, koje se zatim odbiju od ukupnih radnih sati. U iznimnim slučajevima, kada šparoge po toplijem vremenu brže rastu pa ih ima mnogo, radi se i do 20 sati. S druge strane, ako pada kiša, može se raditi tek 4 do 5 sati. Posao je vrlo težak, radi se i nedjeljom i blagdanom, a kako za branje šparoga treba biti stalno sagnut, posao je samo za one koji nemaju problema s leđima.

Sezona šparoga traje najviše tri mjeseca

Šparoge se beru uglavnom između travnja i lipnja, ovisno o vremenu. No, kako su temperature u veljači bile blage, sezona je ove godine već počela.

Poznavanje jezika nije osobito važno

Riječ je o poslu koji uglavnom obavljaju radnici koji dolaze izvan Njemačke, a poznavanje njemačkog jezika nije osobito važno. Odnosno, nije preduvjet da bi se ovaj posao mogao obavljati, piše Croexpress.