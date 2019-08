Arapi bi gradili resort vrijedan čak milijardu eura

Planira se podizanje tri luksuzna hotele i 105 vila, te marine sa 147 vezova

Ljoro Nrekić, gradonačelnik Ulcinja, izjavio je krajem prošlog tjedna da će Općina ubrzo pronaći ulagača za izgradnju turističkog kompleksa na Mavrijanu.

Heliodrom i vidikovac

Sredinom srpnja gradonačelnik je rekao da je na tom brdu iznad uvale Valdanos, na površini od oko 63 hektara, planirana gradnja marine, tri luksuzna hotela i 105 vila, koji bi ukupno imali oko pet tisuća kreveta. Gradonačelnik je dodao da će Općina tražiti suglasnost Ministarstva financija za prodaju svog dijela zemljišta, koje se procjenjuje na oko 20 milijuna eura.

"To je put da Općina izađe iz blokade u kojoj smo od sredine prošlog mjeseca", objasnio je Nrekić. Na javnoj prezentaciji projekta Mavrijan Luxury Resorts and Villas sredinom srpnja gradonačelnik je objasnio da je riječ o lokaciji od oko 500.000 kvadrata, od Kruča do Valdanosa.

"Ovakav projekt je dobar i za Ulcinj i za Crnu Goru, a kada bi se realizirao, vrijednost te investicije bila bi između 600 milijuna i milijardu eura", objasnio je Nrekić, dodajući da slijedi prezentacija potencijalnim ulagačima.

5 tisuća kreveta ponudit će gostima novi turistički kompleks na Mavrijanu

Najavio je da su zainteresirani ulagači iz Katara i Egipta zakazali sastanke s vodstvom ulcinjske općine ovih dana. Prema riječima Aleksandra Dabanovića, glavnog gradskog arhitekte, u takozvanoj Uvali udovica planirana je marina sa 147 vezova, te širokom promenadom, zatim heliodrom i restoran-vidikovac, kao i pristup za amfibijske i hidroavione. On je dodao da je koeficijent zauzetosti prostora vrlo nizak i iznosi 14%, kao i izgrađenosti od 42%, dok je zastupljenost zelenih površina 82%.

Resort se, tvrdi se, neprimjetno uklapa u okružje, prateći konfiguraciju terena. Prvi hotel A ima bruto površinu od 32.000 četvornih metara, sa 3848 kvadrata otvorenih bazena i 2675 četvornih metara otvorenih sportskih terena. Hotel B je središnji resort s predviđene 652 smještajne jedinice, 47.800 četvornih metara bruto površine, bazenom od 2500 i terenima od 2546 četvornih metara. Hotel C također je u obliku resorta ukupnog kapaciteta 22.299 kvadrata.

Tipske vile za jednu obitelj

Kasino hotel imat će 21.800 kvadrata, od kojih je više od 10.000 namijenjeno upravo za kasino. Preostali dio činit će, uz ostalo, 100 ekskluzivnih smještajnih jedinica za korisnike te zabave koji će do marine stizati s dva izdvojena panoramska lifta i heliodromom na krovu hotela, čime će privatnost gostiju biti zajamčena.

Tipske vile, njih 105 s površinom od oko 350 četvornih metara, osmišljene su za primanje jedne obitelji i imaju sve potrebne unutrašnje i vanjske sadržaje, uključujći parkiralište i bazene. Smještene su radijalno, u tri niza.

Uklapa se u okoliš

Mediteranski izgled naselja

"Obilikovanje turističkog naselja proizašlo je iz mediteranskih pojednostavljenih formi, koje prate konfiguraciju terena, ozelenjenih ravnih krovova i bijele fasadne obloge, osim hotelskog objekta u središtu naselja koji svojim oblikom podsjeća na kruzer", rekao je Aleksandar Dabanović, glavni gradski arhitekt Ulcinja. Prema njegovim riječima, budući turistički kompleks ima idealnu poziciju, kroz koju će prolaziti prometnica duga 9,6 km.