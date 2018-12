Air Serbia ostala bez četiri nova Airbusova zrakoplova

Država financira neisplativ let iz Beograda prema New Yorku /Borna Filić/PIXSELL

Srpska nacionalna zrakoplovna kompanija Air Serbia do kraja rujna ove godine trebala je dobiti dva nova zrakoplova i još dva do kraja 2018. godine, ali glavninu flote i dalje čine iznajmljene letjelice starije od deset godina.

U ugovoru između Air Serbije i Etihada, u kojeg je imao uvid Insajder, utvrđeno je da prva četiri zrakoplova stižu do kraja ove godine, a još šest do kraja 2020. Isporuka Airbusa je dogovorena u sklopu strateškog partnerstva s Etihadom koji je od 2014. vlasnik 49% srpskog zračnog prijevoznika.

Znalo se za gubitke

Kako navodi Insajder, ta nabava je važna i zbog toga što je izravno vezana za avans od 23,5 milijuna dolara koji je tadašnji JAT uplatio Airbusu još 1998. godine, kada je potpisan ugovor. Naručeno je 8 novih zrakoplova, plaćen je navedeni depozit, ali letjelice zbog sankcija i rata na Kosovu nikad nisu kupljene, pa je 23,5 mil. dolara više od 15 godina stajalo na računima Airbusa.

Nakon što su potpisani ugovori o strateškom partnerstvu JAT-a i Etihada i osnovana Air Serbia, depozit iz 1998. godine prenesen je na emiratsku kompaniju, uz ugovor o nabavi novih zrakoplova. Navodi se da je Air Serbia dužna Airbusu isplatiti ukupnu kupoprodajnu cijenu za deset novih zrakoplova. Ti zrakoplovi najnovije generacije - A320neo, čija je nabava ugovorena, stoje ukupno milijardu dolara i trebali su biti dio velike narudžbe Etihada od čak 117 zrakoplova, te je Air Serbia trebala ostvariti uštedu.

49 posto udjela u Air Serbiji pripada Etihadu

Međutim, kako objašnjava Insajder, prema analizi financijskih izvještaja Air Serbia posluje pozitivno samo zahvaljujući državnoj pomoći koja će se prema usvojenom proračunu nastaviti i sljedeće godine iako je ugovorna obveza o pomoći istekla još 2016. godine. Država tako financira ekonomski potpuno neisplativ let iz Beograda prema New Yorku, uveden prije dvije i pol godine, tako što je dodatnih 14 milijuna eura dala Air Serbiji samo za pokrivanje gubitaka na toj liniji.

Srpska vlada je 27. prosinca 2017. s Air Serbijom sklopila ugovor o uvjetima korištenja financijskih sredstava i dan kasnije Ministarstvo gospodarstva je uplatilo 14 milijuna eura na račun kompanije. Branko Pavlović, savjetnik za privatizaciju, rekao je za Danas kako nije bilo teško shvatiti da ta linija nije profitabilna i da država daje ogroman novac jer se od početka i prije uvođenja leta od Beograda do New Yorak znalo da taj projekt mora donositi gubitke. "To je od početka visoko subvencionirani projekat koji proizvodi gubitke i koji nam uopće nije bio potreban", tvrdi Pavlović.

Planiraju nove letove

Unatoč tome ili upravo zbog toga, Air Serbia, prema pisanju portala EX-YU Aviation, 2019. namjerava pokrenuti nove prekooceanske letove. Kompanija je izdvojila Chicago i Toronto kao zanimljive destinacije, također i Kinu. "Razmotrili smo letove u Chicago i Toronto, a ove se usluge mogu uvesti u dvije do tri godine", rečeno je iz Air Serbije 2016. godine.

Stare letjelice

Najmlađi u floti - 11 godina

Air Serbia u floti ima 21 zrakoplov, od kojih su u njenom vlasništvu četiri Boeinga i tri ATR-a, nekada dio flote ugašenog JAT-a. Najveći dio zračnog prometa obavlja se Airbusovim letjelicama koje su uzete na leasing. Najmlađi zrakoplov u floti ima 11 godina. Zato nije neobično da je Air Serbia nedavno priopćila kako zrakoplov Airbus 330 koji leti za New York (iznajmljen od Etihadovog Jet Airwaysa) ide na generalni tehnički pregled u Abu Dhabi, a da će letove za vrijeme remonta obavljati Etihadova letjelica jednakih osobina.